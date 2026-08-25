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Экономика и бизнес

Каким будет ВВП в 2027 году – в правительстве озвучили прогноз

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 10:15 Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 25 августа 2026 года на заседании правительства презентовал проект Прогноза социально-экономического развития на 2027-2029 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что прогноз сформирован с учетом перспектив развития мировой экономики и конъюнктуры на внешних рынках.

"Несмотря на сохраняющиеся внешние вызовы, экономика Казахстана продолжит расти. В соответствии с базовым вариантом среднегодовой реальный рост ВВП в 2027-2029 годах прогнозируется на уровне выше 5%. Номинальный ВВП вырастет с 199,3 трлн тенге в 2027 году до 245 трлн тенге в 2029 году", – сказал Серик Жумангарин.

По его словам, рост экономики будет обеспечиваться увеличением производства в ненефтяных секторах.

О том, что происходит с ненаблюдаемой экономикой Казахстана, читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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