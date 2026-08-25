Каким будет ВВП в 2027 году – в правительстве озвучили прогноз

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 25 августа 2026 года на заседании правительства презентовал проект Прогноза социально-экономического развития на 2027-2029 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что прогноз сформирован с учетом перспектив развития мировой экономики и конъюнктуры на внешних рынках.

"Несмотря на сохраняющиеся внешние вызовы, экономика Казахстана продолжит расти. В соответствии с базовым вариантом среднегодовой реальный рост ВВП в 2027-2029 годах прогнозируется на уровне выше 5%. Номинальный ВВП вырастет с 199,3 трлн тенге в 2027 году до 245 трлн тенге в 2029 году", – сказал Серик Жумангарин.

По его словам, рост экономики будет обеспечиваться увеличением производства в ненефтяных секторах.

О том, что происходит с ненаблюдаемой экономикой Казахстана, читайте в материале.