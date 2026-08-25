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Экономика и бизнес

Рост темпов строительства прогнозируют в Миннацэкономики

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 10:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 25 августа 2026 года на заседании правительства озвучил прогноз по темпам роста в строительстве, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в строительстве предполагается увеличение темпов роста с 16% в 2027 году до 17,3% в 2029 году.

"Этому будет способствовать планомерная реализация проектов по дальнейшему развитию транспортно-логистической, энергетической и водной инфраструктуры, а также модернизация жилищно-коммуникационной и социальной инфраструктуры", – сказал Жумангарин.

По его словам, устойчивая динамика сохранится и в сфере услуг. Торговля будет расти в среднем на 5,7% в год, транспорт и складирование – на 10,4%, информация и связь – на 9,2%.

"Сохранится положительный торговый баланс. Экспорт товаров по прогнозам увеличится с 82,8 млрд долларов США в 2027 году до 88,5 млрд долларов США в 2029 году, импорт – с 80,5 млрд до 88,4 млрд долларов США", – добавил министр.

Ранее Жумангарин анонсировал рост обрабатывающей промышленности.

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Азамат Сыздыкбаев
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