Рост темпов строительства прогнозируют в Миннацэкономики

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 25 августа 2026 года на заседании правительства озвучил прогноз по темпам роста в строительстве, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в строительстве предполагается увеличение темпов роста с 16% в 2027 году до 17,3% в 2029 году.

"Этому будет способствовать планомерная реализация проектов по дальнейшему развитию транспортно-логистической, энергетической и водной инфраструктуры, а также модернизация жилищно-коммуникационной и социальной инфраструктуры", – сказал Жумангарин.

По его словам, устойчивая динамика сохранится и в сфере услуг. Торговля будет расти в среднем на 5,7% в год, транспорт и складирование – на 10,4%, информация и связь – на 9,2%.

"Сохранится положительный торговый баланс. Экспорт товаров по прогнозам увеличится с 82,8 млрд долларов США в 2027 году до 88,5 млрд долларов США в 2029 году, импорт – с 80,5 млрд до 88,4 млрд долларов США", – добавил министр.

Ранее Жумангарин анонсировал рост обрабатывающей промышленности.