Темпы роста обрабатывающей промышленности опередят горнодобывающую – Жумангарин

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 25 августа 2026 года на заседании правительства анонсировал рост обрабатывающей промышленности, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, темпы роста обрабатывающей промышленности будут опережать рост в горнодобывающей промышленности.

"Основной вклад в рост обработки внесет металлургия, машиностроение, производство строительных материалов, химическая промышленность, производство продуктов питания", – сказал Серик Жумангарин.

Одним из драйверов роста экономики также станет сельское хозяйство, где средний ежегодный рост составит не менее 5%.

Ранее Серик Жумангарин представил прогноз социально-экономического развития на 2027-2029 годы.