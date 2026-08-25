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Экономика и бизнес

Темпы роста обрабатывающей промышленности опередят горнодобывающую – Жумангарин

Фармацевтика, фармацевт, фармацевты, фармацевтическая промышленность, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 10:21 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 25 августа 2026 года на заседании правительства анонсировал рост обрабатывающей промышленности, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, темпы роста обрабатывающей промышленности будут опережать рост в горнодобывающей промышленности.

"Основной вклад в рост обработки внесет металлургия, машиностроение, производство строительных материалов, химическая промышленность, производство продуктов питания", – сказал Серик Жумангарин.

Одним из драйверов роста экономики также станет сельское хозяйство, где средний ежегодный рост составит не менее 5%.

Ранее Серик Жумангарин представил прогноз социально-экономического развития на 2027-2029 годы.

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Азамат Сыздыкбаев
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