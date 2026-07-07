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Общество

Больше товарного газа начнут производить в Казахстане

АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, пропан, природный газ, газозаправочная станция, автомобильная газозаправочная станция, газовый баллон, газовые баллоны, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 10:33 Фото: freepik
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 7 июля 2026 года на заседании правительства поделился планами по увеличению производства товарного газа, передает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал о запланированной динамике производства товарного газа для внутреннего потребления до 2032 года.

"Согласно прогнозным показателям, объем производства товарного газа увеличится с 27,4 млрд кубометров в 2025 году до 35,5 млрд кубометров к 2032 году, что на 29,6% выше фактического показателя 2025 года", – сказал Аккенженов.

Отмечается, что рост будет обеспечен за счет реализации проектов по увеличению объемов производства товарного газа, включая ввод мощностей по переработке газа на месторождениях Кашаган и Карачаганак.

Начиная с 2027 года ожидаются следующие дополнительные перспективные объемы товарного газа:

  • в 2027-2030 годах – 1,6 млрд кубометров;
  • в 2031 году – 2,3 млрд кубометров;
  • в 2032 году – 6,6 млрд кубометров.

Ранее Аккенженов рассказал о темпах газификации Казахстана.

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Азамат Сыздыкбаев
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