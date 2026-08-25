Преимущества альтернативного маршрута экспорта нефти Баку – Супса разъяснили в Минэнерго

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 25 августа 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность использования альтернативного маршрута транспортировки нефти Баку – Супса, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго напомнил, что из-за атак на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) Казахстан потерял миллионы тонн нефти.

"Определенные заделы по переговорам имеются, прямых переговоров пока не было. Но просто представьте: мы потеряли 3,5 млн тонн из-за атак на КТК, хотя могли эти объемы через порт Актау перенаправить по трубопроводу Баку – Супса. Мощность его, к слову, 5 млн тонн. Тогда потери были бы в денежном эквиваленте намного-намного ниже", – подчеркнул Ерлан Аккенженов.

По его мнению, для Казахстана маршрут Баку – Супса жизненно необходим как один из альтернативных маршрутов транспортировки.

"Противники же этого трубопровода и этого маршрута, на самом деле, недопонимают, наверное, объем тех потерь, которые Казахстан сейчас в связи с этими атаками получил. Хотя та же самая недобытая нефть и временно остановленные или сниженные по мощности месторождения могли эту нефть отправить по этому трубопроводу. Поэтому я двумя руками за этот маршрут", – добавил Ерлан Аккенженов.

Ранее мы писали, что Казахстан намерен скорректировать план добычи нефти из-за атак на КТК.