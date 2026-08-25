Возобновится ли экспорт казахстанской нефти в Германию, рассказал глава Минэнерго

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции в правительстве 25 августа 2026 года высказался о возможностях экспорта казахстанской нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, есть ли планы по возобновлению транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Германии. "На сегодняшний момент у нас в трехмесячных планах, которые мы получаем от "Транснефти", стоит ноль. То есть пока возобновление транзита по ветке "Дружба" не предусмотрено, в ближайшие три предстоящих месяца", – сказал Ерлан Аккенженов. 23 апреля 2026 года в Кремле объяснили приостановку поставок казахстанской нефти по "Дружбе".

Поделитесь новостью