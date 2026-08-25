Казахстан не обеспечивает себя авиатопливом – глава Минэнерго

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 25 августа 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал вопрос обеспечения Казахстана авиатопливом, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, потребность превышает производственные мощности нефтеперерабатывающих заводов.

"На сегодняшний день Казахстан не обеспечивает себя топливом. Казахстан может производить около 850 тыс. тонн авиационного топлива в год, а потребность, по разным оценкам, составляет в районе 1,1-1,2 млн тонн в год. Разница нами импортируется из России и других стран", – сказал Ерлан Аккенженов.

Он отметил, что недавно пришла первая партия европейского авиакеросина в алматинский аэропорт.

"И у нас сейчас есть возможность заправлять самолеты европейским авиатопливом, при желании авиакомпаний", – добавил Ерлан Аккенженов.

Ранее министр энергетики рассказал, что сколько бензина есть в Казахстане.