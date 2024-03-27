Названы альтернативные маршруты транзита казахстанской нефти

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в Мажилисе 27 марта прокомментировал возможность продажи двух нефтеперерабатывающих заводов России и рассказал о развитии альтернативных маршрутов транспортировки казахстанской нефти, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мукаш Искандиров поинтересовался об угрозе транспортировке казахстанской нефти по КТК и насчет якобы продажи двух НПЗ России. Он задался вопросом, не приведет ли все это в конечном итоге к полной зависимости Казахстана как по переработке, так и по транспортировке казахстанской нефти относительно России.

"Не стал бы комментировать слухи касательно приобретения заводов. По текущей ситуации обстановка такая: Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) является основным экспортным маршрутом, от которого зависит возможность доставки казахстанской нефти на международные рынки. В части диверсификации огромная работа проделывается. Там сейчас проводятся мероприятия по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Компанией "КазМунайГаз" приобретены танкеры. Есть соглашения с азербайджанскими коллегами о доступе к турбопроводу "Баку – Супса" и "Баку – Тбилиси – Джейхан", – заявил в ответ Алмасадам Саткалиев.

Министр заверил, что проводятся мероприятия по обеспечению так называемого банка качества нефти, и Казахстан уже имеет возможность транспортировать порядка 2 млн тонн нефти по трубопроводу "Баку – Тбилиси – Джейхан".

"В целом про альтернативные маршруты мы думаем. Соответствующие проекты есть. В том числе в качестве резервного варианта мы рассматриваем возможности использования трубопровода в Китай", – заявил глава Минэнерго.

26 марта, комментируя информацию о якобы продаже Атырауского НПЗ "Лукойлу" и Павлодарского НПЗ – "Газпрому", Алмасадам Саткалиев сообщил, что "по поводу конкретных покупателей в Минэнерго никто за согласованием подобных сделок не обращался".