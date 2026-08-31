БРК актуализировал кредитную политику: ставка на прорывные проекты и крупные инвестиционные инициативы

Совет директоров АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя структура холдинга "Байтерек") 28 августа 2026 года утвердил изменения в Меморандум о кредитной политике.

Документ обновлен с учетом текущей рыночной ситуации: Банк намерен повысить эффективность принятия решений и усилить свою роль в реализации крупных стратегических проектов национальной экономики.

Фото: БРК

Главным изменением кредитной политики Банка стало увеличение минимального порога финансирования инвестиционных проектов с 7 млрд до 15 млрд тенге. Аналогичные пороги установлены для инструментов софинансирования и синдицированного кредитования: общая стоимость проектов в рамках данных механизмов теперь должна составлять не менее 15 млрд тенге (при минимальном участии БРК от 7,5 млрд тенге). Лимит по экспортным операциям увеличен с 1 млрд до 3 млрд тенге.

Данные изменения реализуются в контексте масштабной трансформации Холдинга "Байтерек", перешедшего к формату национального инвестиционного холдинга. Это отражает смещение стратегического фокуса на активное привлечение внешних инвестиций и развитие рыночных механизмов. Кроме того, изменения напрямую соответствуют поставленной Президентом задаче по активному привлечению ликвидности коммерческих банков в реальный сектор экономики.

В рамках реализации стратегических задач Правительства по диверсификации и структурной трансформации экономики, БРК фокусируется на поддержке наиболее важных для страны проектов. В частности, Банк участвует в финансировании 14 из 17 прорывных проектов Казахстана, охватывающих приоритетные отрасли: глубокую переработку продукции АПК и металлов, нефте-, газо- и углехимию, производство удобрений, машиностроение и туризм.

"Пересмотр пороговых значений для Банка развития Казахстана стал важным шагом в рамках масштабной трансформации холдинга "Байтерек". Наша главная цель – сместить фокус БРК на реализацию крупных стратегических проектов и привлечение внешнего капитала за счет экспертизы Банка, исключив при этом прямую конкуренцию с банками второго уровня в традиционном корпоративном кредитовании. Эти изменения станут логичным этапом в достижении наших стратегических целей по обеспечению устойчивого роста экономики страны", – отметил председатель правления АО "Банк развития Казахстана" Марат Елибаев.

Исторически Банк развития Казахстана выступает опорным институтом финансирования масштабной инфраструктуры и промышленности. Крупные инвестиционные проекты часто нуждаются в поддержке институтов развития, так как они отличаются высокой капиталоемкостью, длительными сроками окупаемости и могут превышать риск-аппетит и лимиты одного коммерческого банка.

БРК подтверждает высокую заинтересованность в сотрудничестве с банками второго уровня (БВУ). На сегодняшний день в портфеле БРК по механизмам софинансирования и синдицированного кредитования с БВУ и международными финансовыми институтами находится 11 действующих проектов на общую сумму инвестиций 3,3 трлн тенге, а также 9 потенциальных проектов на сумму 9,1 трлн тенге.

Такой подход позволяет распределять риски при реализации капиталоемких проектов, привлекать частный капитал в несырьевой сектор и обеспечивать максимальный мультипликативный эффект для национальной экономики. В рамках этой работы за последние два года БРК уже передал коммерческим банкам 4 инвестиционных проекта общей стоимостью свыше 290 млрд тенге.

Изменения затронули и дочернюю организацию Банка – Фонд развития промышленности (ФРП). В рамках четкого разграничения мандатов Банк концентрирует ресурсы на крупных инвестиционных проектах и экспортных операциях, тогда как ФРП фокусируется на проектах машиностроения и импортозамещения.

Пересмотр пороговых значений выработан совместно Правительством, Национальным банком РК и Холдингом "Байтерек" для минимизации инфляционного давления и фокусировки поддержки на наиболее крупных проектах. При этом увеличение лимитов не влечет за собой роста государственных расходов: БРК формирует свой ресурсный портфель преимущественно на внутренних и внешних рынках капитала, активно сотрудничая с финансовыми институтами Китая, США и Европы.

Также в текущем году была реализована кампания по ребрендингу БРК в рамках новой коммуникационной стратегии под единым зонтичным брендом Холдинга "Байтерек", что символизирует синергию всех дочерних организаций для решения поставленных задач по устойчивому росту национальной экономики.

В целом, за 25 лет своей деятельности Банк профинансировал 218 инвестиционных проектов и 151 экспортную операцию на общую сумму 19 трлн тенге. Результатом этой работы стал запуск 151 нового предприятия по всей стране и создание более 38 тысяч рабочих мест. Только за 2025 год Банк обеспечил финансирование 77 проектов на общую сумму 2,3 трлн тенге.