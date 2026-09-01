Первый миллион тонн зерна нового сезона перевезли по железным дорогам Казахстана

В августе 2026 года по сети АО "НК "Қазақстан темір жолы" перевезено 1 млн 157 тыс. тонн зерна, что на 35% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Это более 16,3 тыс. вагонов. Первый миллион нового сезона взят уже на старте уборочной кампании.

На экспорт отправлено 895 тыс. тонн с ростом на 46%, на внутренний рынок – 262 тыс. тонн. Перевозки продуктов перемола выросли на 18%.

Основной прирост дали традиционные рынки Центральной Азии с ростом на 45%. Отгрузки в Китай увеличились в 2 раза, в Афганистан – более чем в 3 раза.

Уборка в этом году началась раньше обычного, и пик отгрузок сместился на август. Сеть отработала его без ограничений. Компания подошла к сезону с достаточным парком, на сети работает порядка 15,2 тыс. зерновозов и 17,1 тыс. крытых вагонов. При ритмичной подаче заявок грузоотправителями и своевременной выгрузке новый урожай будет вывезен имеющимся парком.

Фото: АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Для координации перевозок зерна нового урожая работает оперативный штаб с участием подразделений и дочерних организаций КТЖ, операторов вагонного парка, морских портов, зерновых союзов и экспортеров. Аналогичные штабы работают в отделениях грузовых перевозок.

Пик вывоза урожая традиционно приходится на сентябрь-октябрь. КТЖ обеспечивает приоритетное продвижение зерновых грузов на всех направлениях и держит перевозки зерна и продуктов перемола на постоянном контроле.

Партнерский материал