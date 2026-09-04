Куда вкладываться – названы наиболее привлекательные сферы для инвесторов в Астане

Заместитель председателя правления "Центра развития Астаны" Ерлан Ержанов 4 сентября 2026 года на брифинге в РСК назвал наиболее привлекательные сферы для инвесторов в столице Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день наибольший объем инвестиций в Астану направляют сферы транспорта и складирования.

"У нас свыше 100 проектов, и инвесторы охотно вкладывают в эти сферы бизнеса. На втором месте – операции с недвижимостью. Третье место – промышленность. Если в сферу транспорта за последние 7 месяцев направлено порядка полутриллиона тенге, то в сферу промышленности – более 100 млрд", – сказал Ержанов.

Он отметил, что эти два ключевых направления сейчас активно развиваются.

"При этом с учетом роста населения и строительства новых районов есть необходимость в развитии социальной инфраструктуры, а также непосредственно в промышленности. Необходимо также развивать производство продуктов питания и любые направления, которые ориентированы на внутренний спрос", – добавил спикер.

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