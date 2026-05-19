Каких инвесторов в Казахстане освободят от проверок контролирующих госорганов

Контроль и надзор – так называется практика проверок бизнеса профильными госорганами. А в случае нарушений – и принятие соответствующих мер. Но в городе со специальным правовым режимом Алатау будет действовать особый порядок: от традиционных проверок инвесторов освободят, пишет Zakon.kz.

Государство объясняет необходимость контроля за бизнесом соображениями безопасности населения, предупреждением "обманной практики", защитой и экономией природных ресурсов и т.д. (статья 130 Предпринимательского кодекса). Но в том же ПК есть и немало статей, посвященных гарантиям самих проверяемых в отношениях с проверяющими.

Оно и понятно, ведь если не остудить пыл ревизоров, частыми проверками можно вовсе отбить у людей желание заниматься бизнесом. Особенно щепетильны моменты, связанные с иностранными инвесторами. Поэтому для них установлены особые правила.

В числе т.н. мер оперативного реагирования на нарушения предпринимателей (если речь, конечно, не идет о возбуждении административного производства и тем более уголовных дел – этим занимаются другие органы) есть и меры запретительно-ограничительного характера. Так вот, в отношении инвесторов такие меры госорганы, будь то министерства или акиматы, могут принимать только по согласованию с прокурором (пункт 1-2 статьи 153 ПК), а именно:

приостанавливать деятельность субъекта;

лишать разрешения;

отказывать в выдаче разрешения либо продлении срока его действия;

отзывать решение государственного органа, вынесенного ранее в пользу инвестора;

расторгать в одностороннем порядке контракт.

Кстати, норма эта относительно новая, вступившая в силу 11 февраля 2025 года. Но, видимо, и ее наличие не вполне избавляет потенциальных инвесторов от сомнений. Их тревожит "отсутствие четких правовых гарантий и понятных для иностранных инвесторов правил функционирования правового режима, аналогичных опыту развития Дубая, Сингапура или Гонконга".

Цитата – из Консультативного документа регуляторной политики к Конституционному закону РК "О специальном статусе города Алатау". Собственно, по озвученной выше причине закон и был принят, а 1 июля 2026 года вводится в действие (впрочем, нормы, регулирующие контроль и надзор, вступают в силу лишь 1 января 2027 года, а некоторые – уже 20 мая 2026 года).

Казахстан заинтересован в появлении на его территории "экономического, технологического, научно-образовательного, торгово-развлекательного и инвестиционного центра международного значения". А для этого нужны иностранные инвесторы, для чего в свою очередь и либерализируется государственный контроль.

О каких конкретных мерах идет речь?

Самое главное – государственный контроль и надзор в городе Алатау в отношении инвесторов (и вообще, бизнеса) будет осуществляться исключительно администрацией города. Или уполномоченными ею лицами. И в порядке, который определяется не Предпринимательским кодексом РК, а нормативными правовыми актами администрации.

Как Zakon.kz рассказывал в статье, опубликованной ранее, эти НПА могут основываться на английском общем праве, а вышеупомянутая администрация – это очень интересная структура, больше похожая не на госорган, а на корпоративный совет директоров, руководимый, к слову, исполнительным директором. Выше него – только Совет с премьер-министром РК во главе.

Благодаря этому статусу становится понятен и иммунитет от проверок министерств и областного акимата (Алатау территориально расположен на территории Алматинской области с административным центром в соседнем Конаеве):

"Центральные государственные органы и их территориальные подразделения не вправе осуществлять государственный контроль и надзор, применять меры административного воздействия, выдавать обязательные предписания либо приостанавливать деятельность резидентов Алатау по вопросам, отнесенным к регулированию администрации". Пункт 2 статьи 42 КЗРК "О специальном статусе города Алатау"

А вопросы эти – бизнес, инвестиции, инновации. Вообще, все то, что не включено пунктом 3 статьи 4 КЗ в круг отношений, которые регулируются соответствующими госорганами: специальный правовой режим не распространяется на уголовное, семейное, военное, выборное и иное законодательство, которое не затрагивает вопросы прямых инвестиций и ведения предпринимательской деятельности.

Но даже если у центральных и акиматовских контролеров возникнут вопросы к бизнесу резидентов Алатау по тем самым "другим вопросам", проверка возможна "исключительно при наличии предварительного письменного согласия администрации". И администрация вправе отказать в согласовании (пункт 3 статьи 42 КЗ).

Правда, не всегда. И во всяком случае вето не может касаться деятельности:

специальных государственных органов;

уполномоченного органа по противодействию коррупции;

уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг, при осуществлении ими полномочий, отнесенных к их исключительной компетенции;

проверок, проводимых по поручению президента РК.

Но следует уточнить, что особенности контроля и надзора не распространяются на налоговое администрирование в городе Алатау. Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, какой налоговый режим будет действовать здесь и на какие налоговые льготы могут рассчитывать инвесторы – резиденты Алатау.