28 новых проектов запустят в Астане до конца года
Фото: primeminister.kz
Заместитель председателя правления городского центра развития инвестиций "Astana Invest" Сабит Мухамеджанулы 4 сентября 2026 года на брифинге в Региональной службе коммуникаций (РСК) поделился планами по запуску новых проектов в текущем году, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, на 2026 год запланирован запуск 28 новых проектов общим объемом инвестиций около 164 млрд тенге и созданием более 500 рабочих мест.
"Среди них – производство медицинских изделий из пластика, строительных материалов, труб и фасонных изделий с теплоизоляцией, теплоагрегатов, ПВХ и алюминиевых фасадов, витражей, окон и дверей. Отдельно необходимо отметить крупные социально значимые проекты, в том числе Центр олимпийской подготовки, объем инвестиций в который оценивается в 127 млрд тенге, а также строительство школы", – сказал Мухамеджанулы.
Он отметил, что важными перспективными проектами также являются:
- индустриальный парк №2 в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития площадью 409 га;
- логистический парк площадью 223,1 га, где площадь позволяет разместить порядка 100 логистических инвестиционных проектов;
- аграрно-индустриальная зона, предназначенная для размещения проектов агропромышленного комплекса;
- а также проект расширения территории "Международный аэропорт Астаны" площадью 1159 га, который стимулирует увеличение пассажиропотока в три раза к 2041 году.
Ранее мы писали о наиболее привлекательных сферах для инвесторов в Астане.
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