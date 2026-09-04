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Экономика и бизнес

28 новых проектов запустят в Астане до конца года

СЭЗ, специальная экономическая зона, свободная экономическая зона, производство, завод, заводы, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 13:20 Фото: primeminister.kz
Заместитель председателя правления городского центра развития инвестиций "Astana Invest" Сабит Мухамеджанулы 4 сентября 2026 года на брифинге в Региональной службе коммуникаций (РСК) поделился планами по запуску новых проектов в текущем году, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на 2026 год запланирован запуск 28 новых проектов общим объемом инвестиций около 164 млрд тенге и созданием более 500 рабочих мест.

"Среди них – производство медицинских изделий из пластика, строительных материалов, труб и фасонных изделий с теплоизоляцией, теплоагрегатов, ПВХ и алюминиевых фасадов, витражей, окон и дверей. Отдельно необходимо отметить крупные социально значимые проекты, в том числе Центр олимпийской подготовки, объем инвестиций в который оценивается в 127 млрд тенге, а также строительство школы", – сказал Мухамеджанулы.

Он отметил, что важными перспективными проектами также являются:

  • индустриальный парк №2 в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития площадью 409 га;
  • логистический парк площадью 223,1 га, где площадь позволяет разместить порядка 100 логистических инвестиционных проектов;
  • аграрно-индустриальная зона, предназначенная для размещения проектов агропромышленного комплекса;
  • а также проект расширения территории "Международный аэропорт Астаны" площадью 1159 га, который стимулирует увеличение пассажиропотока в три раза к 2041 году.

Ранее мы писали о наиболее привлекательных сферах для инвесторов в Астане.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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