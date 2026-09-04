Китай и Иран: в какие страны поставляется произведенная в Астане продукция

Заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Нуржан Ашимов 4 сентября 2026 года на брифинге в РСК назвал основные направления экспорта произведенной в столице продукции, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что развитие экспортного потенциала Астаны является важным направлением в деятельности управления.

"По итогам первого полугодия экспорт продукции обрабатывающей промышленности составил 2,05 млрд долларов, увеличившись почти на 28%", – сообщил Ашимов.

По его словам, сегодня продукция столичных предприятий поставляется в Китай, Иран, Турцию и страны СНГ.

Среди экспортируемой продукции – локомотивы, электровозы, оборудование, продукты питания, строительные материалы и другая отечественная продукция.

Ранее мы писали, что 28 новых проектов запустят в Астане до конца года.