#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
455.86
528.84
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
455.86
528.84
5.25
Экономика и бизнес

Китай и Иран: в какие страны поставляется произведенная в Астане продукция

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 14:06 Фото: freepik
Заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Нуржан Ашимов 4 сентября 2026 года на брифинге в РСК назвал основные направления экспорта произведенной в столице продукции, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что развитие экспортного потенциала Астаны является важным направлением в деятельности управления.

"По итогам первого полугодия экспорт продукции обрабатывающей промышленности составил 2,05 млрд долларов, увеличившись почти на 28%", – сообщил Ашимов.

По его словам, сегодня продукция столичных предприятий поставляется в Китай, Иран, Турцию и страны СНГ.

Среди экспортируемой продукции – локомотивы, электровозы, оборудование, продукты питания, строительные материалы и другая отечественная продукция.

Ранее мы писали, что 28 новых проектов запустят в Астане до конца года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера
14:39, Сегодня
Изъятие 5 трлн тенге из Нацфонда на инвестпроекты прокомментировал глава Нацбанка
Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану
12:07, Сегодня
Куда вкладываться – названы наиболее привлекательные сферы для инвесторов в Астане
Есть ли в Астане школы без столовых
17:45, 28 сентября 2023
Есть ли в Астане школы без столовых
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джастин Гейджи
14:41, Сегодня
"С нетерпением жду этого боя": Джастин Гейджи о поединке с Конором Макгрегором
Мовсар Евлоев
14:22, Сегодня
Евлоев "отменил" завершение карьеры, но допустил смену веса после боя с Волкановски
Луиш Нани вручил ключи от новой квартиры многодетной семье в Актобе
14:03, Сегодня
Луиш Нани вручил ключи от новой квартиры многодетной семье в Актобе
Аслан Адиль успешно перенёс операцию на колене в Мюнхене
13:49, Сегодня
Футболист Аслан Адиль успешно перенёс операцию на колене в Германии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: