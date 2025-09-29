#АЭС в Казахстане
Общество

Более 20 новых гостиниц построят в Казахстане в ближайшие годы

И.о. председателя правления АО "НК "Kazakh tourism" Даниел Сержанулы 29 сентября 2025 года на брифинге в СЦК поделился планами по развитию туристической инфраструктуры, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, глава государства поручил поддерживать франшизные гостиницы с 3-4 звездами.

"В этом направлении ведется большая работа. По итогам переговоров с международными сетевыми гостиницами в ближайшее время в Казахстане появится еще более 20 новых мест размещения. Стимулируется открытие малых гостиниц по линии фонда "Даму", таких проектов в год обычно больше 200. В целом сегодня строить гостиницы, малые места размещения становится популярным видом деятельности", – сказал Сержанулы.

Он также рассказал о развитии сферы туристических перевозок.

"Другую часть турпродукта занимают автобусные перевозки. У нас большая изношенность автобусных парков, поэтому мы будем стимулировать лизинг туристских автобусов, в первую очередь отечественного производства", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что со стороны иностранных туристов резко вырос интерес к нашей стране.

Азамат Сыздыкбаев
