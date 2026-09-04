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Экономика и бизнес

Факторы снижения инфляции в Казахстане озвучил глава Нацбанка

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 16:53 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года назвал факторы, которые способствуют замедлению роста цен в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов сообщил, что в августе годовая инфляция снизилась до 9,8%, достигнув однозначного показателя. При этом продовольственная инфляция замедлилась до 9,5%, чему способствовало удешевление овощей и фруктов, а также снижение импортных цен.

"Темпы роста непродовольственной инфляции замедлились до 11,4% на фоне укрепления обменного курса. Однако устойчивый спрос и удорожание ГСМ сдерживают темпы замедления. Укрепление тенге, поддерживаемое как проводимой денежно-кредитной политикой, так и благоприятными ценами на нефть, оказывает значительный дезинфляционный эффект через снижение стоимости импорта. Что касается сервисной инфляции, она замедлилась до 8,9% за счет замедления темпов роста цен на нерегулируемые услуги. Инфляция жилищно-коммунальных услуг также оказывает сдерживающее влияние на сервисную инфляцию", – добавил он.

В целом, по его данным, месячный рост общей инфляции в августе сохранился на уровне 0,6%, показатели базовой инфляции также остались на уровне 0,7% в сравнении с июлем. Сезонно-очищенная инфляция составила 0,9%.

"Положительным сигналом является снижение инфляционных ожиданий населения. В июле ожидания на год заметно снизились с 13,4 до 12,1%. Снижение ожиданий связано с ослаблением обеспокоенности по поводу повышения НДС, роста тарифов, цен на продукты и так далее. В целом это свидетельствует о росте доверия к проводимой денежно-кредитной политике и мерам по снижению инфляции", – пояснил глава Нацбанка.

Еще один положительный фактор – рост экономики, обусловленный положительной динамикой ненефтяного сектора.

"Без учета горнодобывающего сектора рост ВВП оценивается на уровне 5,4%. Высокие темпы роста наблюдаются в строительстве, обрабатывающей промышленности, транспорте и складировании. Неплохую динамику демонстрируют сектора торговли, сельского хозяйства и связи. Внутренний спрос остается на устойчивом уровне. Это подтверждается положительной динамикой розничной торговли и спросом на услуги. В январе-июле прирост розничной торговли составил 4,1% год к году в реальном выражении", – подчеркнул Тимур Сулейменов.

Ранее сообщалось, что Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции на 2027 год. Тимур Сулейменов рассказал, какие факторы повлияли на это.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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