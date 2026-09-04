Факторы снижения инфляции в Казахстане озвучил глава Нацбанка

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года назвал факторы, которые способствуют замедлению роста цен в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов сообщил, что в августе годовая инфляция снизилась до 9,8%, достигнув однозначного показателя. При этом продовольственная инфляция замедлилась до 9,5%, чему способствовало удешевление овощей и фруктов, а также снижение импортных цен.

"Темпы роста непродовольственной инфляции замедлились до 11,4% на фоне укрепления обменного курса. Однако устойчивый спрос и удорожание ГСМ сдерживают темпы замедления. Укрепление тенге, поддерживаемое как проводимой денежно-кредитной политикой, так и благоприятными ценами на нефть, оказывает значительный дезинфляционный эффект через снижение стоимости импорта. Что касается сервисной инфляции, она замедлилась до 8,9% за счет замедления темпов роста цен на нерегулируемые услуги. Инфляция жилищно-коммунальных услуг также оказывает сдерживающее влияние на сервисную инфляцию", – добавил он.

В целом, по его данным, месячный рост общей инфляции в августе сохранился на уровне 0,6%, показатели базовой инфляции также остались на уровне 0,7% в сравнении с июлем. Сезонно-очищенная инфляция составила 0,9%.

"Положительным сигналом является снижение инфляционных ожиданий населения. В июле ожидания на год заметно снизились с 13,4 до 12,1%. Снижение ожиданий связано с ослаблением обеспокоенности по поводу повышения НДС, роста тарифов, цен на продукты и так далее. В целом это свидетельствует о росте доверия к проводимой денежно-кредитной политике и мерам по снижению инфляции", – пояснил глава Нацбанка.

Еще один положительный фактор – рост экономики, обусловленный положительной динамикой ненефтяного сектора.

"Без учета горнодобывающего сектора рост ВВП оценивается на уровне 5,4%. Высокие темпы роста наблюдаются в строительстве, обрабатывающей промышленности, транспорте и складировании. Неплохую динамику демонстрируют сектора торговли, сельского хозяйства и связи. Внутренний спрос остается на устойчивом уровне. Это подтверждается положительной динамикой розничной торговли и спросом на услуги. В январе-июле прирост розничной торговли составил 4,1% год к году в реальном выражении", – подчеркнул Тимур Сулейменов.

Ранее сообщалось, что Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции на 2027 год. Тимур Сулейменов рассказал, какие факторы повлияли на это.