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Общество

Скажется ли на выплатах детям изъятие из Нацфонда 5 трлн тенге

Нацфонд - детям, нацфонд детям, национальный фонд - детям, национальный фонд детям, выплаты детям, выплаты детям из национального фонда, выплаты детям из нацфонда, финансовая помощь детям, детские накопления, детские выплаты , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 17:29 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года высказался о ежегодных выплатах детям из Национального фонда, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, стоит ли ожидать, что размер выплат уменьшится на фоне дополнительных трансфертов из Нацфонда.

"Несмотря на то, что эти 5 трлн тенге в течение трех лет будут изъяты, активы Нацфонда в 2029 году, согласно Прогнозу социально-экономического развития страны на 2027-2029 годы и бюджетным параметрам правительства, будут расти. В любом случае Нацфонд будет расти. Тот инвестиционный доход, который мы как управляющий обеспечиваем, тоже будет расти и, соответственно, начисляемые на детские счета суммы также будут расти", – заверил глава Нацбанка.

Ранее председатель Национального банка Казахстана рассказал, повлияют ли изъятия из Нацфонда 5 трлн тенге на его стабильность.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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