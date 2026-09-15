#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
447.8
516.76
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
447.8
516.76
5.3
Общество

Казахстанцы совершили сделки с криптоактивами на 21,5 млрд тенге

Казахстанская фондовая биржа, KASE, фондовая биржа KASE, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 11:00 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 15 сентября 2026 года на заседании правительства озвучил данные об операциях, проведенных на платформе KASE, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что ранее Нацбанк присвоил KASE статус оператора платформы цифровых финансовых активов и оператора торговой платформы цифровых активов.

"На цифровой платформе KASE по ETF на фьючерс по биткоину заключено 34 тысячи сделок на 20,5 млрд тенге. По новым ETF на три криптоактива заключено 650 сделок на 1 млрд тенге", – сказал Сулейменов.

По его словам, в стране действуют три лицензированных оператора обмена необеспеченных цифровых активов. За первые два месяца их оборот составил около 2 млрд тенге. Еще пять компаний проходят лицензирование.

Ранее мы писали, что объем операций провайдеров МФЦА превысил 10 млрд долларов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг
11:48, Сегодня
Что можно будет оплатить выпущенными в Казахстане стейблкоинами
Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг
10:49, Сегодня
Объем операций провайдеров МФЦА превысил 10 млрд долларов
Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг
13:30, 18 июня 2026
Что будет делать Казахстан с криптоактивами осужденных
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Денис Тевяшов выходит на поле судить
11:48, Сегодня
"Отказ судить из-за давления": чем известен арбитр матча "Астана" – "Кайрат" Тевяшов
Билли Джин Кинг призвала Роджера Федерера активнее поддерживать равенство призовых
11:26, Сегодня
Билли Джин Кинг призвала Роджера Федерера активнее поддерживать равенство призовых
Жанибек Алимханулы
11:05, Сегодня
Алимханулы призвал Турки организовать бой с Ширазом: как сорвался поединок в прошлом году
Александр Зверев позирует с кубком на US Open
10:53, Сегодня
Александр Зверев рассказал об отсутствии давления на US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: