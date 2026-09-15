Казахстанцы совершили сделки с криптоактивами на 21,5 млрд тенге

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 15 сентября 2026 года на заседании правительства озвучил данные об операциях, проведенных на платформе KASE, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что ранее Нацбанк присвоил KASE статус оператора платформы цифровых финансовых активов и оператора торговой платформы цифровых активов.

"На цифровой платформе KASE по ETF на фьючерс по биткоину заключено 34 тысячи сделок на 20,5 млрд тенге. По новым ETF на три криптоактива заключено 650 сделок на 1 млрд тенге", – сказал Сулейменов.

По его словам, в стране действуют три лицензированных оператора обмена необеспеченных цифровых активов. За первые два месяца их оборот составил около 2 млрд тенге. Еще пять компаний проходят лицензирование.

Ранее мы писали, что объем операций провайдеров МФЦА превысил 10 млрд долларов.