Объем операций провайдеров МФЦА превысил 10 млрд долларов

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 15 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал об операциях, проведенных провайдерами Международного финансового центра "Астана", передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в 2023 году был принят Закон "О цифровых активах в Республике Казахстан".

"По итогам 2025 года объем операций провайдеров МФЦА достиг 10,6 млрд долларов США. Клиентская база составила около 215 тысяч пользователей. Однако этот режим действовал только в рамках МФЦА и не охватывал весь внутренний рынок", – сказал Сулейменов.

По его словам, в июле 2025 года Национальный банк создал "регуляторную песочницу" для внедрения новых продуктов и бизнес-моделей в сфере цифровых активов. В настоящее время в "песочнице" реализуются 34 проекта по 14 направлениям. Среди них стейблкоины, токенизация, криптобиржи, кастодиальные и криптофиатные сервисы.

Ранее мы писали, что правила выпуска цифровых финансовых активов утвердили в Казахстане.