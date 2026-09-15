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Финансы

Объем операций провайдеров МФЦА превысил 10 млрд долларов

Криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 10:49 Фото: unsplash
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 15 сентября 2026 года на заседании правительства рассказал об операциях, проведенных провайдерами Международного финансового центра "Астана", передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в 2023 году был принят Закон "О цифровых активах в Республике Казахстан".

"По итогам 2025 года объем операций провайдеров МФЦА достиг 10,6 млрд долларов США. Клиентская база составила около 215 тысяч пользователей. Однако этот режим действовал только в рамках МФЦА и не охватывал весь внутренний рынок", – сказал Сулейменов.

По его словам, в июле 2025 года Национальный банк создал "регуляторную песочницу" для внедрения новых продуктов и бизнес-моделей в сфере цифровых активов. В настоящее время в "песочнице" реализуются 34 проекта по 14 направлениям. Среди них стейблкоины, токенизация, криптобиржи, кастодиальные и криптофиатные сервисы.

Ранее мы писали, что правила выпуска цифровых финансовых активов утвердили в Казахстане.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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