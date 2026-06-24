Холдинг "Байтерек" расширяет инвестиционное и промышленное сотрудничество с европейскими партнерами

22-23 июня в Брюсселе в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в королевство Бельгия председатель правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" Рустам Карагойшин принял участие в деловых мероприятиях высокого уровня.

Также он провел ряд встреч с представителями европейского бизнеса и финансовых институтов и принял участие в подписании документов, направленных на развитие инвестиционного и промышленного сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.

В состав делегации холдинга вошли заместитель председателя правления Тимур Онжанов и председатель правления Банка Развития Казахстана Марат Елибаев.

В ходе визита холдинг провел серию переговоров с представителями европейских компаний и финансовых организаций. По итогам встреч достигнуты договоренности в сфере промышленной кооперации, экспортного финансирования и развития транспортно-логистической инфраструктуры.

Фото: АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"

22 июня представители холдинга приняли участие в бизнес-конференции "Укрепление связанности ЕС и Казахстана: Перспективы и стратегический потенциал Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута". В ходе мероприятия обсуждались перспективы развития транспортно-логистической инфраструктуры, укрепления транзитного потенциала Казахстана и реализации совместных проектов в рамках инициативы Европейского союза Global Gateway.

На встрече с генеральным директором Credendo Дирком Тервэдувэ стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в области экспортного страхования, совместного структурирования сделок, сострахования, перестрахования, а также были рассмотрены возможности обмена опытом и трансфера знаний в целях развития инструментов поддержки экспорта и реализации инвестиционных проектов. По итогам переговоров Экспортно-кредитное агентство Казахстана и Credendo подписали меморандум о сотрудничестве.

Фото: АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"

Отдельное внимание было уделено развитию промышленной кооперации. На встречах с СЕО и акционером группы Sedecal Мануэлем Мартинес Альваресом, главным исполнительным директором Roca Group Альберто Магрансом, а также представителями Dewulf Group и Väderstad AB обсуждались проекты локализации производства медицинского оборудования, сантехнической продукции и сельскохозяйственной техники в Казахстане.

При участии холдинга подписаны два стратегических соглашения о создании и развитии промышленной кооперации с компаниями Dewulf NV и Väderstad AB при участии Министерства промышленности и строительства, Министерства сельского хозяйства, АО "АгромашХолдинг KZ" и Eurasia Group AG. Документы направлены на развитие машиностроения, сервисной инфраструктуры и системы обеспечения запасными частями сельскохозяйственной техники в Казахстане.

23 июня Рустам Карагойшин принял участие в круглом столе "РК – ЕС" с участием президента РК Касым-Жомарта Токаева и комиссара Европейского союза по торговле и экономической безопасности Мароша Шефчовича. В ходе мероприятия руководители ведущих европейских компаний представили инвестиционные проекты, реализуемые или планируемые к реализации в Казахстане в сферах промышленности, транспорта, логистики, авиации и фармацевтики.

Фото: АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"

По итогам визита Банк Развития Казахстана подписал кредитное соглашение о привлечении 780 млн долларов США от международного банковского синдиката в составе Standard Chartered Bank, JPMorgan Chase Bank и Commerzbank под гарантию Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) Группы Всемирного банка. Средства будут направлены на реализацию проектов по восстановлению и модернизации автомобильных дорог республиканского значения, включая участки Транскаспийского международного транспортного маршрута и международного транспортного коридора "Север – Юг".

Кроме того, Банк Развития Казахстана и Европейский инвестиционный банк подписали письмо о намерениях о сотрудничестве по привлечению финансирования для реализации проектов в сфере дорожной инфраструктуры, портов и логистики в рамках развития Среднего коридора.





"Европейский союз остается стратегическим партнером Казахстана в реализации инвестиционной повестки. Итоги визита подтвердили высокий интерес европейского бизнеса и международных финансовых институтов к совместной реализации проектов в промышленности, транспорте, логистике и инфраструктуре", – отметил Рустам Карагойшин.

Реализация достигнутых договоренностей будет способствовать расширению инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом, развитию промышленной кооперации, укреплению экспортного потенциала отечественных предприятий и повышению роли Казахстана как производственного и логистического хаба Центральной Азии.