Реестр недобросовестных застройщиков появится в Казахстане

Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК Бахытжан Жунисбеков на брифинге в СЦК 15 сентября 2026 года рассказал, в каком случае застройщиков могут ввести в черный список, передает корреспондент Zakon.kz.

Бахытжан Жунисбеков сообщил, что реестр недобросовестных застройщиков на сегодняшний день уже действует. По его словам, приняты правила в реализации Строительного кодекса по ведению реестра недобросовестных застройщиков, а также утверждены приказы министра промышленности и строительства.

"Реестр будет размещен на сайте Qazreestr. Сейчас идет работа по его наполнению. Для включения застройщика в список предусмотрено два основания: это решение суда о сносе объекта или решение суда об уголовном преследовании (в отношении застройщика. – Прим. ред.)", – пояснил он.

15 июня 2026 года сообщалось, что в Казахстане утверждены Типовые правила по формированию и ведению реестра недобросовестных застройщиков.