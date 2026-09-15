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Экономика и бизнес

Реестр недобросовестных застройщиков появится в Казахстане

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 16:14 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК Бахытжан Жунисбеков на брифинге в СЦК 15 сентября 2026 года рассказал, в каком случае застройщиков могут ввести в черный список, передает корреспондент Zakon.kz.

Бахытжан Жунисбеков сообщил, что реестр недобросовестных застройщиков на сегодняшний день уже действует. По его словам, приняты правила в реализации Строительного кодекса по ведению реестра недобросовестных застройщиков, а также утверждены приказы министра промышленности и строительства.

"Реестр будет размещен на сайте Qazreestr. Сейчас идет работа по его наполнению. Для включения застройщика в список предусмотрено два основания: это решение суда о сносе объекта или решение суда об уголовном преследовании (в отношении застройщика. – Прим. ред.)", – пояснил он.

15 июня 2026 года сообщалось, что в Казахстане утверждены Типовые правила по формированию и ведению реестра недобросовестных застройщиков.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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