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Экономика и бизнес

Нужен ли Казахстану четвертый оператор?

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 17:19 Фото: pexels
Слухи о возможном появлении четвертого игрока на телеком-рынке Казахстана периодически возникают в публичном поле, сообщает Zakon.kz.

Однако запуск нового мобильного оператора – это вопрос лицензий и получения частот, а также масштабных инвестиций на протяжении многих лет.

Миллиардные инвестиции

В отличие от многих других рынков выход нового мобильного оператора требует значительных капитальных вложений. Масштаб первоначальных затрат хорошо иллюстрируют аукционы на частоты для развертывания сетей 5G, прошедшие в конце 2022 года. По данным Finprom.kz, два частотных лота были реализованы в общей сложности более чем за 156 млрд тенге. Для казахстанского телеком-рынка это стало беспрецедентной суммой. При этом стоимость частот – лишь первый этап. Основные расходы начинаются непосредственно при строительстве сети, причем речь идет не о разовых затратах, а о многолетней инвестиционной программе.

Новому оператору необходимо практически с нуля закупать дорогостоящее телекоммуникационное оборудование, строить базовые станции, подключать их к транспортной инфраструктуре, обеспечивать электроснабжение и дальнейшее техническое обслуживание. Для понимания масштаба: установка одной базовой станции может стоить от 100 до 250 тысяч евро.

Сложная география

Дополнительная сложность для запуска четвертой сети связана с географией Казахстана: огромная территория сочетается с относительно низкой плотностью населения. Это существенно увеличивает стоимость строительства и эксплуатации национальной инфраструктуры. Международный опыт показывает схожую картину: в 16 из 20 стран с сопоставимыми условиями на рынке работают от одного до трех мобильных операторов.

Ограниченный радиочастотный спектр

Еще один важный фактор – радиочастотный спектр. Это ограниченный ресурс, и с появлением дополнительного оператора доступные частоты придется распределять между большим числом участников. Условно это можно сравнить с водопроводной трубой, к которой подключены три крана: если добавить четвертый, при неизменной пропускной способности системы нагрузка увеличится. В телекоммуникациях аналогичная ситуация может отражаться на доступной емкости сети, скорости передачи данных и стабильности соединения.

Международный опыт

Высокая капиталоемкость телеком-рынка делает запуск нового инфраструктурного оператора сложным и долгосрочным проектом. Это подтверждают примеры из других стран. Так, Rakuten Mobile, вышедший на рынок Японии в 2020 году, фактически с нуля создавал национальную мобильную сеть, что потребовало многомиллиардных инвестиций. К июню 2026 года оператор достиг порядка 10 млн подключений – около 8% рынка – и вышел на положительный показатель EBITDA, хотя операционный результат все еще оставался отрицательным. Другой пример – Южная Корея. В 2024 году Stage X получил право стать новым мобильным оператором, однако компания не смогла подтвердить наличие требуемого капитала в размере 205 млрд. вон. В результате решение о предоставлении частот было отменено. Эти примеры не говорят о том, что появление нового оператора обязательно заканчивается неудачей. Они показывают другое: для полноценного выхода на телеком-рынок недостаточно лицензии и частот. Необходимы значительный капитал, масштаб бизнеса и готовность годами инвестировать в строительство и развитие сети.

Нужна ли Казахстану четвертая сеть?

Создание еще одной национальной мобильной сети потребует значительных вложений в базовые станции, оборудование, транспортную инфраструктуру и обслуживание – в том числе в тех регионах, где необходимая инфраструктура уже создана и продолжает развиваться действующими операторами. Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли новый участник обеспечить достаточный объем инвестиций, построить полноценную инфраструктуру и поддерживать ее развитие в долгосрочной перспективе.

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Айсулу Омарова
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