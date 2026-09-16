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Общество

Не только для россиян: кого коснется электронное разрешение на въезд в Казахстан

Казахстан, РК, территория Казахстана, территория РК, граница Казахстана, границы Казахстана, граница РК, границы РК, карта Казахстана, карта РК, Казахстан на карте мира, Казахстан на глобусе, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 17:46 Фото: pexels
Официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов на брифинге уточнил, что возможность введения системы KazETA рассматривается не только для граждан России, а для граждан всех стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, будет ли электронная регистрация для граждан России платной и повлияет ли ее введение на условия въезда в Казахстан.

Официальный представитель МИД РК отметил, что KazETA – достаточно распространенная система, которая применяется в разных странах. В Казахстане ее, скорее всего, будут использовать в отношении граждан стран, с которыми действует безвизовый режим.

"Часто задается вопрос: как вы учитываете туристов и других приезжих из стран, с которыми у нас действует безвизовый режим? Есть ли контроль на границе? Хотел бы поправить ваш вопрос. Вы сказали, что Казахстан вводит такой инструмент, как электронное разрешение, для граждан России. Нет, сейчас рассматривается возможность введения данного инструмента для граждан всех стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, то есть для граждан стран, которые могут въезжать в РК без визы. Не только для граждан России", – продолжил спикер.

Он также подчеркнул, что конкретные параметры работы системы ожидаются к концу 2026 – началу 2027 правлгода.

"Я тут немного не в свою территорию захожу, так как разработкой этого инструмента занимается МВД. Регистрация в этой электронной системе будет платной или бесплатной – я не могу сказать, не могу давать официальных комментариев по этому поводу", – заявил он.

Ранее МИД РК предупредил казахстанцев перед поездками за границу.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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