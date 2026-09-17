Расходы бюджета Казахстана превысят 30 трлн тенге в 2027 году

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 17 сентября 2026 года в Курултае рассказал, сколько составят расходы республиканского бюджета в 2027–2029 годах и как будет сокращаться его дефицит, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что главой государства обозначен курс на "большую стройку", а также отмечена допустимость использования средств Национального фонда.

"Поставлена задача по реализации масштабной программы строительства социальных и инфраструктурных объектов. В этой связи предусмотрен целевой трансферт из Национального фонда в объеме 2 трлн тенге в 2027 году и по 1,5 трлн тенге в 2028-2029 годах для финансирования критически важных объектов и проектов общестранового значения", – сказал спикер.

По его словам, чистые валютные активы Национального фонда прогнозируются на уровне 65,2 млрд долларов США в 2027 году с увеличением до 70,6 млрд долларов США в 2029 году.

"Дефицит республиканского бюджета в 2027 году определен на уровне 2,3 % к ВВП, с поэтапным снижением до 1,0 % в 2028 году и 0,4 % в 2029 году. Не нефтяной дефицит сокращается с 5,3 % к ВВП в 2027 году до 3,5 % в 2028 году и 2,5 % в 2029 году. Параметры расходной части республиканского бюджета определены также с учетом применения бюджетных правил. Темпы роста расходов в 2027-2029 годах стабилизированы на уровне 109,2–109,4 %", – продолжил Азамат Амрин.

Он отметил, что расходы республиканского бюджета в 2027 году планируются в объеме 30,2 трлн тенге, в 2028 году – 29,4 трлн тенге, в 2029 году – 29,6 трлн тенге.

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