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Экономика и бизнес

Экономике Казахстана прогнозируют рост выше 5% в ближайшие три года

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 10:35 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 17 сентября 2026 года в Курултае представил прогноз развития экономики Казахстана на 2027-2029 годы, включая рост ВВП, инфляцию и стоимость нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, прогноз сформирован с учетом прогнозов по мировой экономике и конъюнктуры на внешних рынках.

"Согласно актуализированному июльскому прогнозу МВФ, в 2027 году рост мировой экономики составит 3,4%. Международные организации и глобальные инвестиционные банки снизили свои прогнозы по ценам на нефть в 2027 году. Консенсус-прогноз снижен до 70,3 доллара за баррель. С учетом этого в базовом варианте цена на нефть взята на уровне 70 долларов США за баррель", – озвучил Азамат Амрин.

По его словам, несмотря на сохраняющиеся внешние вызовы, экономика Казахстана продолжит расти.

"В соответствии с базовым вариантом среднегодовой реальный рост ВВП в 2027-2029 годах прогнозируется на уровне выше 5%. Номинальный ВВП вырастет со 199,3 трлн тенге в 2027 году до 245 трлн тенге в 2029 году. Темпы роста обрабатывающей промышленности будут опережать рост в горнодобывающей промышленности. Основной вклад в рост обработки внесут: металлургия, машиностроение, производство строительных материалов, химическая промышленность, производство продуктов питания", – продолжил он.

Азамат Амрин также отметил, что одним из драйверов роста экономики также станет сельское хозяйство, где средний ежегодный рост составит не менее 5%.

"В строительстве прогнозируется увеличение темпов роста с 16% в 2027 году до 17,3% в 2029 году. Этому будет способствовать планомерная реализация проектов по дальнейшему развитию транспортно-логистической, энергетической и водной инфраструктуры, а также модернизация жилищно-коммуникационной и социальной инфраструктуры. Устойчивая динамика сохранится и в сфере услуг. Торговля будет расти в среднем на 5,7% в год, транспорт и складирование – на 10,4%, информация и связь – на 9,2%", – заявил спикер.

Первый вице-министр национальной экономики также сообщил, что сохранится положительный торговый баланс, а экспорт товаров по прогнозам увеличится с 82,8 млрд долларов США в 2027 году до 88,5 млрд долларов США в 2029 году, импорт – с 80,5 млрд до 88,4 млрд долларов США.

Отдельно он отметил, что прогнозный коридор инфляции определен на уровне 7,5-9,5% в 2027 году, 6-8% в 2028-2029 годах.

Азамат Амрин также рассказал, сколько составят расходы республиканского бюджета в 2027–2029 годах и как будет сокращаться его дефицит.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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