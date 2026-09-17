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Экономика и бизнес

Откуда возьмутся дополнительные 2,5 трлн тенге НДС – ответ правительства

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 11:20 Фото: Zakon.kz
Депутат Илья Теренченко 17 сентября 2026 года в Курултае попросил правительство объяснить, за счет чего в 2027 году ожидается существенный рост поступлений НДС и какую роль в этом сыграет ставка в 16%, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что в 2027 году правительство прогнозирует поступления НДС в размере около 9,53 трлн тенге, при этом внутренний НДС должен вырасти на 86,2%. Он попросил пояснить, за счет чего ожидается такой рост: повышения ставки НДС до 16%, роста экономики и импорта, улучшения налогового администрирования или сокращения возврата НДС.

"На некоторые аспекты вопроса вы уже сами ответили. Надо понимать, что рост обеспечивается не за счет одного источника, а за счет совокупности факторов. Во-первых, это макроэкономический рост и рост экономики в целом. Во-вторых, реализация нового Налогового кодекса, в том числе повышение ставки НДС. И, конечно, самое важное для нас – дальнейшее повышение эффективности администрирования налоговых и таможенных поступлений. За счет этих мер мы ожидаем существенный рост собственных доходов", – ответил вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы.

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что в 2027 году поступления НДС прогнозируются на уровне 9,5 трлн тенге, что на 2,5 трлн тенге больше оценки текущего года. Он уточнил, что эта сумма включает НДС на товары внутреннего производства и НДС на импорт.

"Если разбивать внутренний НДС, то за счет роста ВВП и экономики поступления увеличатся на 575 млрд тенге, за счет улучшения администрирования – примерно на 40 млрд тенге, а за счет ставки – на 338 млрд тенге. При этом в 2027 году ставка НДС уже не повышается – она увеличилась в этом году. Но есть особенность: НДС уплачивается поквартально. В этом году платежи за первый квартал рассчитывались еще по ставке 12%, поскольку относились к прошлому году. В следующем году за первый квартал НДС уже будет уплачиваться по ставке 16%. Эта разница в ставках и даст дополнительно около 338 млрд тенге", – заявил он.

По его словам, еще 440 млрд тенге дополнительных поступлений ожидается за счет прогнозируемого роста объемов импорта.

"Это основные факторы, за счет которых у нас ожидается рост. Что касается возврата НДС, то в этом году он достаточно высокий. В следующем году возврат будет меньше, что связано со снижением экспорта. В свою очередь, снижение экспорта обусловлено уменьшением объемов добычи и снижением заложенной цены на нефть: в этом году – 85 долларов за баррель, в следующем, как я уже сказал, – 70 долларов. Соответственно, при снижении объемов экспорта пропорционально уменьшается и возврат НДС по экспорту, поскольку экспорт облагается по нулевой ставке", – резюмировал он.

Ранее Азамат Амрин в Курултае представил прогноз развития экономики Казахстана на 2027-2029 годы, включая рост ВВП, инфляцию и стоимость нефти.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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