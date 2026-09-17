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Советы

На какие льготы и помощь могут рассчитывать пенсионеры в Казахстане и как их получить

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 11:44 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане предусмотрены различные меры социальной поддержки пенсионеров и пожилых людей, сообщает Zakon.kz.

О том, где об этом можно узнать подробнее и как получить льготы, рассказали 17 сентября 2026 года в Электронном правительстве Egov.kz.

В зависимости от региона и категории пенсионеру могут быть доступны:

  • жилищная помощь;
  • скидки и компенсации на коммунальные услуги;
  • социальные выплаты;
  • санаторно- курортное лечение;
  • бесплатный проезд и другие меры поддержки.

Информация о мерах социальной поддержки пенсионеров и пожилых собрана в разделе "Льготы и пособия". Здесь можно узнать, какие виды помощи доступны в Астане и Алматы, кто может на нее претендовать, какие документы необходимы и куда обратиться для ее получения.

Начать можно с изучения информации. Для этого нужно перейти на сайте www.gov.kz в раздел "Жизненные ситуации" затем – "Льготы и пособия" и "Социальная помощь для пенсионеров в Казахстане: что доступно и как воспользоваться?".

В Министерстве труда ранее рассказали о правах людей, которым до пенсии осталось менее двух лет. Предпенсионный возраст – не основание для увольнения. Прекращение трудового договора возможно при наступлении пенсионного возраста.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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