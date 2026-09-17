На какие льготы и помощь могут рассчитывать пенсионеры в Казахстане и как их получить
О том, где об этом можно узнать подробнее и как получить льготы, рассказали 17 сентября 2026 года в Электронном правительстве Egov.kz.
В зависимости от региона и категории пенсионеру могут быть доступны:
- жилищная помощь;
- скидки и компенсации на коммунальные услуги;
- социальные выплаты;
- санаторно- курортное лечение;
- бесплатный проезд и другие меры поддержки.
Информация о мерах социальной поддержки пенсионеров и пожилых собрана в разделе "Льготы и пособия". Здесь можно узнать, какие виды помощи доступны в Астане и Алматы, кто может на нее претендовать, какие документы необходимы и куда обратиться для ее получения.
Начать можно с изучения информации. Для этого нужно перейти на сайте www.gov.kz в раздел "Жизненные ситуации" затем – "Льготы и пособия" и "Социальная помощь для пенсионеров в Казахстане: что доступно и как воспользоваться?".
В Министерстве труда ранее рассказали о правах людей, которым до пенсии осталось менее двух лет. Предпенсионный возраст – не основание для увольнения. Прекращение трудового договора возможно при наступлении пенсионного возраста.