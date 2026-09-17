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Экономика и бизнес

7,4 трлн тенге выделят из бюджета на развитие регионов

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 16:24 Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы в Курултае 17 сентября 2026 года рассказал, какие меры буду приняты для развития регионов, передает корреспондент Zakon.kz.

Абзал Бейсенбекулы отметил, что ежегодно в период с 2027 по 2029 год регионам будет направляться четверть казны, или 7,4 трлн тенге.

"Все средства, направляемые регионам, в первую очередь предназначены для населения. Это вода и тепло в домах, хорошие дороги, школы и больницы, газификация и коммунальная инфраструктура. Наша задача – создать условия для комфортной жизни населения. При этом поддержка регионов – это не только трансферты из республиканского бюджета, но и расширение собственных финансовых возможностей регионов", – подчеркнул вице-министр.

Он напомнил, что в 2020-2025 годах местным бюджетам были переданы шесть видов налогов и платежей на общую сумму 7,2 трлн тенге. А с 2026 года переданы еще шесть видов платежей.

"Эти меры позволят увеличить доходы местных бюджетов примерно на 100 млрд тенге. По итогам 2025 года собственные доходы регионов достигли 9,3 трлн тенге, что на 16,3% больше, чем в 2024 году", – резюмировал Абзал Бейсенбекулы.

Ранее Абзал Бейсенбекулы на брифинге в Курултае рассказал, как правительство будет сокращать дефицит бюджета.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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