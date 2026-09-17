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Общество

На чем правительство Казахстана будет экономить для сокращения дефицита бюджета

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Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы на брифинге в Курултае 17 сентября 2026 года рассказал, как правительство будет сокращать дефицит бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

Абзал Бейсенбекулы отметил, что снижение дефицита не означает механическое сокращение всех расходов. По его словам, нужно изменить структуру финансирования из бюджета с учетом его доходной части и приоритетов государства.

"У нас идет поэтапное сокращение дефицита бюджета. В 2029 году мы планируем долю дефицита снизить до 0,4% к ВВП. За счет чего? Конечно, в первую очередь мы будем стремиться к тому, чтобы увеличивать собственные доходы за счет совершенствования налогового администрирования, расширения налоговой базы и повышения эффективности государственных доходов", – добавил он.

Указал он и важность оптимизации расходов.

"Мы будем стараться концентрировать бюджетные средства на важные направления, которые дадут реально социально-экономический эффект, то есть исключать неэффективные затраты. Вы сейчас заметили, последние годы, действительно, уже не видите расходов на форумы, какие-то семинары. Мы также установили нормативы для эффективного планирования. Ранее нам давали заявку на ручку, на тетрадь, на там бумагу и так далее и на каждый из этих заявок нам представляли три коммерческих предложения. Вы представляете, чтобы обеспечить только канцелярскими товарами столько бумажной волокиты было, бюрократических. Мы установили нормативы. Мы посчитали, какая на одного человека потребность и также установили потолок. Были факты, когда были куплены ручки за 20 тыс. тенге, а были ручки за 100 тенге. Теперь, чтобы вот это все усреднить, мы установили нормативы – на каждого человека теперь 8 МРП. В итоге мы смотрим по штатной численности госоргана, и с учетом того, что на одного человека 8 МРП, закладываем средства", – пояснил он.

Аналогичные нормативы, по его словам, установлены и по другим категориям, что в целом нацелено на экономию госсредств.

"По каждым расходам мы можем объяснить, у нас нормировано теперь все. Раньше каких-то определенных нормативов не было. Вот это и большая роль была", – пояснил вице-министр.

Еще один инструмент – обзор бюджетных расходов.

"Мы взяли пять лет, мы сделали обзор: действительно ли эти расходы нужны? Большая работа была сделана, в результате чего 44 млрд мы оптимизировали именно в этом году. Такие инструменты позволяют выявлять неэффективные расходы", – резюмировал Абзал Бейсенбекулы.

Ранее первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал, за счет чего будут развивать экономику страны.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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