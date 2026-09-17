Минфин прогнозирует рост доходов бюджета до 23,4 трлн тенге к 2029 году

Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы в Курултае 17 сентября 2026 года рассказал, на что будут направлены деньги в рамках бюджета на 2027-2029 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Абзал Бейсенбекулы отметил, что в этом бюджете основной акцент сделан на человеке и инвестициях в человека. Также, по его словам, государство планирует поддержать бизнес и производителей.

"Основные показатели на 2027 год: доходы – 25,4 трлн тенге, расходы – 30,2 трлн тенге, дефицит – 4,6 трлн тенге, или 2,3% ВВП. При этом прогнозируется, что к 2029 году дефицит снизится до 0,4%. Собственная доходная база государства укрепляется. Собственные доходы к 2029 году вырастут до 23,4 трлн тенге", – добавил он.

Основная статья расходов – инвестиции в человеческий капитал.

"В 2027 году на человеческий капитал предусмотрено 10,5 трлн тенге, или 35% общего объема бюджета. Важно понимать, что за этими цифрами стоят конкретные люди. Бюджет социальной сферы ориентирован на человека – то есть на обеспечение его социальной защиты, здоровья, образования и возможностей для развития. Большая часть средств приходится на социальное обеспечение и здравоохранение. Если говорить непосредственно о 2027 годе, расходы на социальную помощь и обеспечение составят 6,9 трлн тенге. При этом в социальной поддержке сохраняется адресный подход, поэтому помощь в первую очередь будет предоставляться тем, кто действительно в ней нуждается", – пояснил вице-министр.

Между тем по его данным, за счет мероприятий по повышению адресности социальной помощи оптимизировано 702 млрд тенге. При этом на индексацию социальных выплат, а также в связи с ростом рождаемости и продолжительности жизни из бюджета дополнительно будет направлено 739 млрд тенге.

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