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Финансы

Минфин прогнозирует рост доходов бюджета до 23,4 трлн тенге к 2029 году

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 16:20 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы в Курултае 17 сентября 2026 года рассказал, на что будут направлены деньги в рамках бюджета на 2027-2029 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Абзал Бейсенбекулы отметил, что в этом бюджете основной акцент сделан на человеке и инвестициях в человека. Также, по его словам, государство планирует поддержать бизнес и производителей.

"Основные показатели на 2027 год: доходы – 25,4 трлн тенге, расходы – 30,2 трлн тенге, дефицит – 4,6 трлн тенге, или 2,3% ВВП. При этом прогнозируется, что к 2029 году дефицит снизится до 0,4%. Собственная доходная база государства укрепляется. Собственные доходы к 2029 году вырастут до 23,4 трлн тенге", – добавил он.

Основная статья расходов – инвестиции в человеческий капитал.

"В 2027 году на человеческий капитал предусмотрено 10,5 трлн тенге, или 35% общего объема бюджета. Важно понимать, что за этими цифрами стоят конкретные люди. Бюджет социальной сферы ориентирован на человека – то есть на обеспечение его социальной защиты, здоровья, образования и возможностей для развития. Большая часть средств приходится на социальное обеспечение и здравоохранение. Если говорить непосредственно о 2027 годе, расходы на социальную помощь и обеспечение составят 6,9 трлн тенге. При этом в социальной поддержке сохраняется адресный подход, поэтому помощь в первую очередь будет предоставляться тем, кто действительно в ней нуждается", – пояснил вице-министр.

Между тем по его данным, за счет мероприятий по повышению адресности социальной помощи оптимизировано 702 млрд тенге. При этом на индексацию социальных выплат, а также в связи с ростом рождаемости и продолжительности жизни из бюджета дополнительно будет направлено 739 млрд тенге.

Ранее Абзал Бейсенбекулы рассказал, почему не все пособия будут индексироваться в Казахстане.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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