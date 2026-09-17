Заявки госорганов на триллионы тенге урезал Минфин при формировании бюджета
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы в Курултае 17 сентября 2026 года рассказал, какие расходы были урезаны в рамках формирования расходной части трехлетнего бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.
Абзал Бейсенбекулы заявил, что потребности всегда превышают возможности бюджета. Поэтому перед Минфином и МНЭ при формировании главного финансового документа страны на 2027-2029 годы стояла задача отобрать действительно необходимые расходы и проекты.
"Изначально государственные органы заявили на 2027 год 36,9 трлн тенге. После детальной проработки поддержку получили 30,2 трлн тенге. Таким образом, расходы примерно на 6,7 трлн тенге не вошли в бюджет. Из них 5,1 трлн тенге – это необоснованно заявленные расходы. По ним отсутствуют необходимые нормативные правовые акты, методики, тарифы и подтверждающие документы, не обоснована их необходимость для достижения целевых индикаторов, а также потребность в финансировании из республиканского бюджета", – пояснил вице-министр финансов.
При этом, по его словам, оставшиеся 1,3 трлн тенге – это расходы, необходимые для достижения целей планов развития. Однако их финансирование на сегодня невозможно.
"Также по итогам проведенных в этом году бюджетных обзоров при формировании нового бюджета была выявлена возможность сэкономить около 3,1 млрд тенге. В частности, были пересмотрены расходы на аналитические и социологические исследования, а также на сопровождение информационных систем, переданных в доверительное управление. Кроме того, был проведен отдельный анализ безусловных базовых расходов. В результате сокращения расходов с низким приоритетом и пересмотра подходов к финансированию было оптимизировано 44,4 млрд тенге", – резюмировал спикер.
Ранее Абзал Бейсенбекулы рассказал, какие проекты планируется реализовать за счет средств из Нацфонда.
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