Заявки госорганов на триллионы тенге урезал Минфин при формировании бюджета

Вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы в Курултае 17 сентября 2026 года рассказал, какие расходы были урезаны в рамках формирования расходной части трехлетнего бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

Абзал Бейсенбекулы заявил, что потребности всегда превышают возможности бюджета. Поэтому перед Минфином и МНЭ при формировании главного финансового документа страны на 2027-2029 годы стояла задача отобрать действительно необходимые расходы и проекты.

"Изначально государственные органы заявили на 2027 год 36,9 трлн тенге. После детальной проработки поддержку получили 30,2 трлн тенге. Таким образом, расходы примерно на 6,7 трлн тенге не вошли в бюджет. Из них 5,1 трлн тенге – это необоснованно заявленные расходы. По ним отсутствуют необходимые нормативные правовые акты, методики, тарифы и подтверждающие документы, не обоснована их необходимость для достижения целевых индикаторов, а также потребность в финансировании из республиканского бюджета", – пояснил вице-министр финансов.

При этом, по его словам, оставшиеся 1,3 трлн тенге – это расходы, необходимые для достижения целей планов развития. Однако их финансирование на сегодня невозможно.

"Также по итогам проведенных в этом году бюджетных обзоров при формировании нового бюджета была выявлена возможность сэкономить около 3,1 млрд тенге. В частности, были пересмотрены расходы на аналитические и социологические исследования, а также на сопровождение информационных систем, переданных в доверительное управление. Кроме того, был проведен отдельный анализ безусловных базовых расходов. В результате сокращения расходов с низким приоритетом и пересмотра подходов к финансированию было оптимизировано 44,4 млрд тенге", – резюмировал спикер.

Ранее Абзал Бейсенбекулы рассказал, какие проекты планируется реализовать за счет средств из Нацфонда.