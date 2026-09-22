Модернизация заводов и цифровизация: "Казахмыс" наладит сотрудничество с ENFI

Делегация ТОО "Корпорация Казахмыс" во главе с председателем правления Русланом Өскенәлі совершила рабочую поездку в Пекин, где провела переговоры с руководством китайской инженерной корпорации ENFI, сообщает Zakon.kz.

Делегацию принимающей стороны возглавил председатель совета директоров ENFI Лю Чэн.

В ходе встреч стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и обменялись подходами к реализации проектов в горно-металлургической отрасли.

Особое внимание было уделено технологическим решениям, инженерным компетенциям, повышению эффективности производства, цифровизации и современным экологическим технологиям.

Китайская инженерная корпорация ENFI, основанная в 1953 году и входящая в состав China Minmetals Corporation, специализируется на инженерном проектировании и реализации проектов в горно-металлургической отрасли и за более чем 70 лет работы реализовала свыше 12 тыс. проектов в более чем 60 странах и регионах. В числе успешных проектов компании ENFI строительство: более 40 медеплавильных заводов общей мощностью свыше 5 млн тн/год, более 30 цинковых заводов общей мощностью свыше 6 млн тн/год, более 50 свинцовых заводов общей мощностью свыше 4 млн тн/год, более 10 никелевых заводов общей мощностью свыше 500 тыс. тн/год и множество других проектов в области переработки редкоземельных металлов и отходов производства.