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Общество

"Казахмыс" инвестирует миллиарды в развитие Жезказгана: строится новая спортакадемия

Фото: &quot;Казахмыс&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 19:50 Фото: Казахмыс
Председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі в ходе рабочей поездки посетил ряд социально значимых объектов Жезказгана и ознакомился с ходом их реализации.

Одним из ключевых пунктов программы стало посещение Детско-юношеской академии спорта "NAMYS". Проект стоимостью 8,1 млрд тенге предусматривает создание современного спортивного комплекса площадью более 5 тыс. кв. метров, рассчитанного на 150-200 воспитанников. Здесь будут созданы условия для совмещения качественного образования и профессиональной спортивной подготовки детей из городов и районов области Ұлытау.

Фото: Казахмыс, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 19:50

Фото: Казахмыс

Фонд "СК "NAMYS" работает в Жезказганском регионе с 2019 года. За это время через его спортивные секции прошли более 3 тысяч детей, а сегодня на постоянной основе различными видами спорта занимаются свыше 700 юных спортсменов. Открытие академии запланировано на сентябрь текущего года.

Фото: Казахмыс, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 19:50

Фото: Казахмыс

Руслан Өскенәлі также ознакомился с проектом строительства набережной вдоль Кенгирского водохранилища. Второй этап нового общественного объекта стоимостью около 3,4 млрд тенге будет реализован в рамках меморандума между акиматом области Ұлытау и ТОО "Корпорация Казахмыс". Вместе с областной мечетью набережная сформирует современное общественное пространство для отдыха, прогулок и проведения культурных мероприятий.

По итогам посещения объектов Руслан Өскенәлі подчеркнул важность качественной и своевременной реализации всех проектов, направленных на развитие региона и повышение качества жизни населения.

Фото: Казахмыс, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 19:50

Фото: Казахмыс

В Корпорации "Казахмыс" отмечают, что выполнение социальных обязательств и развитие регионов присутствия остаются одними из ключевых приоритетов компании. Наряду с производственными проектами компания последовательно инвестирует в строительство объектов спорта, культуры, образования и общественной инфраструктуры, способствуя устойчивому развитию области Ұлытау.

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Канат Болысбек
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