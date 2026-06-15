"Казахмыс" направит 6,7 млрд тенге на ремонт оборудования и улучшение условий труда
По итогам встреч принят ряд решений, направленных на повышение надежности производственных процессов, улучшение условий труда работников и укрепление материально-технической базы предприятий.
В ходе посещения Южно-Жезказганского и Западно-Жезказганского рудников были рассмотрены вопросы обеспечения предприятий материалами и запасными частями, организации ремонтных работ, состояния производственной и бытовой инфраструктуры, а также дальнейшего обновления техники.
Для обеспечения стабильной работы производственных подразделений выделено 6,7 млрд тенге на проведение ремонтов самоходного оборудования.
Отдельное внимание уделено улучшению бытовых условий работников. На Южно-Жезказганском руднике запланированы ремонт бытового корпуса шахты №65 и капитальный ремонт кровли административно-бытового комбината площадью 2,9 тыс. квадратных метров. На Западно-Жезказганском руднике будут выполнены ремонт административно-бытового комплекса и теплого перехода шахт №73–75, а также обновление душевых и раздевалок шахты №67.
В рамках программы модернизации производственных активов компания также пересматривает подходы к обновлению парка горно-шахтной техники. Принято решение отказаться от закупок оборудования, не оправдавшего себя в эксплуатации, и сосредоточиться на приобретении техники ведущих мировых производителей, обеспечивающих высокую надежность и сервисную поддержку.
На эти цели направляется 9,9 млрд тенге для закупа 19 единиц самоходных буровых установок. До конца года ожидается поставка 8 буровых установок. Кроме того, для производственных площадок приобретены 25 единиц современных реанимобилей на общую сумму 2,5 млрд тенге, поставка ожидается в к концу года.
Отдельный блок поручений касается повышения эффективности внутренних процессов. В частности, рассматривается возможность организации обслуживания моечных аппаратов высокого давления силами собственных работников предприятия после прохождения необходимого обучения с установлением соответствующих доплат.
В ходе встреч с трудовыми коллективами также подтверждено стабильное обеспечение работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и горячим питанием. Продолжается реализация мероприятий по улучшению бытовых условий, обновлению транспортного обеспечения и развитию социальной инфраструктуры предприятий.
Подводя итоги рабочей поездки, Руслан Өскенәлі подчеркнул, что все решения должны иметь практический результат для работников и производства.
"Наша задача — не только обеспечивать выполнение производственных планов, но и создавать достойные условия труда для людей. Все поднятые вопросы должны получать конкретные решения и находиться на постоянном контроле руководства", — отметил председатель правления.