"Казахмыс" направит 6,7 млрд тенге на ремонт оборудования и улучшение условий труда

Председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі провел серию рабочих встреч на производственных площадках Жезказганского региона.

По итогам встреч принят ряд решений, направленных на повышение надежности производственных процессов, улучшение условий труда работников и укрепление материально-технической базы предприятий.

В ходе посещения Южно-Жезказганского и Западно-Жезказганского рудников были рассмотрены вопросы обеспечения предприятий материалами и запасными частями, организации ремонтных работ, состояния производственной и бытовой инфраструктуры, а также дальнейшего обновления техники.

Фото: Казахмыс

Для обеспечения стабильной работы производственных подразделений выделено 6,7 млрд тенге на проведение ремонтов самоходного оборудования.

Отдельное внимание уделено улучшению бытовых условий работников. На Южно-Жезказганском руднике запланированы ремонт бытового корпуса шахты №65 и капитальный ремонт кровли административно-бытового комбината площадью 2,9 тыс. квадратных метров. На Западно-Жезказганском руднике будут выполнены ремонт административно-бытового комплекса и теплого перехода шахт №73–75, а также обновление душевых и раздевалок шахты №67.

В рамках программы модернизации производственных активов компания также пересматривает подходы к обновлению парка горно-шахтной техники. Принято решение отказаться от закупок оборудования, не оправдавшего себя в эксплуатации, и сосредоточиться на приобретении техники ведущих мировых производителей, обеспечивающих высокую надежность и сервисную поддержку.

Фото: Казахмыс

На эти цели направляется 9,9 млрд тенге для закупа 19 единиц самоходных буровых установок. До конца года ожидается поставка 8 буровых установок. Кроме того, для производственных площадок приобретены 25 единиц современных реанимобилей на общую сумму 2,5 млрд тенге, поставка ожидается в к концу года.

Отдельный блок поручений касается повышения эффективности внутренних процессов. В частности, рассматривается возможность организации обслуживания моечных аппаратов высокого давления силами собственных работников предприятия после прохождения необходимого обучения с установлением соответствующих доплат.

Фото: Казахмыс

В ходе встреч с трудовыми коллективами также подтверждено стабильное обеспечение работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и горячим питанием. Продолжается реализация мероприятий по улучшению бытовых условий, обновлению транспортного обеспечения и развитию социальной инфраструктуры предприятий.

Подводя итоги рабочей поездки, Руслан Өскенәлі подчеркнул, что все решения должны иметь практический результат для работников и производства.

"Наша задача — не только обеспечивать выполнение производственных планов, но и создавать достойные условия труда для людей. Все поднятые вопросы должны получать конкретные решения и находиться на постоянном контроле руководства", — отметил председатель правления.