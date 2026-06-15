#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+33°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

"Казахмыс" направит 6,7 млрд тенге на ремонт оборудования и улучшение условий труда

Модернизация производственной и бытовой инфраструктуры, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 16:01 Фото: Казахмыс
Председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі провел серию рабочих встреч на производственных площадках Жезказганского региона.

По итогам встреч принят ряд решений, направленных на повышение надежности производственных процессов, улучшение условий труда работников и укрепление материально-технической базы предприятий.

В ходе посещения Южно-Жезказганского и Западно-Жезказганского рудников были рассмотрены вопросы обеспечения предприятий материалами и запасными частями, организации ремонтных работ, состояния производственной и бытовой инфраструктуры, а также дальнейшего обновления техники.

Модернизация производственной и бытовой инфраструктуры, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 16:01

Фото: Казахмыс

Для обеспечения стабильной работы производственных подразделений выделено 6,7 млрд тенге на проведение ремонтов самоходного оборудования.

Отдельное внимание уделено улучшению бытовых условий работников. На Южно-Жезказганском руднике запланированы ремонт бытового корпуса шахты №65 и капитальный ремонт кровли административно-бытового комбината площадью 2,9 тыс. квадратных метров. На Западно-Жезказганском руднике будут выполнены ремонт административно-бытового комплекса и теплого перехода шахт №73–75, а также обновление душевых и раздевалок шахты №67.

В рамках программы модернизации производственных активов компания также пересматривает подходы к обновлению парка горно-шахтной техники. Принято решение отказаться от закупок оборудования, не оправдавшего себя в эксплуатации, и сосредоточиться на приобретении техники ведущих мировых производителей, обеспечивающих высокую надежность и сервисную поддержку.

Модернизация производственной и бытовой инфраструктуры, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 16:01

Фото: Казахмыс

На эти цели направляется 9,9 млрд тенге для закупа 19 единиц самоходных буровых установок. До конца года ожидается поставка 8 буровых установок. Кроме того, для производственных площадок приобретены 25 единиц современных реанимобилей на общую сумму 2,5 млрд тенге, поставка ожидается в к концу года.

Отдельный блок поручений касается повышения эффективности внутренних процессов. В частности, рассматривается возможность организации обслуживания моечных аппаратов высокого давления силами собственных работников предприятия после прохождения необходимого обучения с установлением соответствующих доплат.

Модернизация производственной и бытовой инфраструктуры, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 16:01

Фото: Казахмыс

В ходе встреч с трудовыми коллективами также подтверждено стабильное обеспечение работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и горячим питанием. Продолжается реализация мероприятий по улучшению бытовых условий, обновлению транспортного обеспечения и развитию социальной инфраструктуры предприятий.

Подводя итоги рабочей поездки, Руслан Өскенәлі подчеркнул, что все решения должны иметь практический результат для работников и производства.

"Наша задача — не только обеспечивать выполнение производственных планов, но и создавать достойные условия труда для людей. Все поднятые вопросы должны получать конкретные решения и находиться на постоянном контроле руководства", — отметил председатель правления.
Модернизация производственной и бытовой инфраструктуры, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 16:01

Фото: Казахмыс

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Шахтеры
21:19, 11 июня 2026
Редкий случай, когда все стороны вышли победителями: шахтеры ожидали противостояния, а получили поддержку
Фото: &quot;Казахмыс&quot;
19:50, 12 июня 2026
"Казахмыс" инвестирует миллиарды в развитие Жезказгана: строится новая спортакадемия
шахтеры Казахмыса
09:50, 20 мая 2026
"Казахмыс" почти вдвое увеличит добычу на крупном стратегическом объекте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Скандал в КПЛ: арбитра Армана Исмуратова встретила полиция в аэропорту Астаны
16:08, Сегодня
Скандал в КПЛ: арбитра Армана Исмуратова встретила полиция в аэропорту Астаны
Бибисара Асаубаева и Лиана Танжарикова
15:27, Сегодня
"Шахматы - в перечне приоритетных видов": мать Асаубаевой не согласна с Минспорта
Казахстан завоевал третью медаль на чемпионате Азии по триатлону в Китае
15:04, Сегодня
Казахстан завоевал третью медаль на чемпионате Азии по триатлону в Китае
Первый бой Богдановой в Китае
15:02, Сегодня
Чемпионка мира по боксу из Казахстана Богданова сенсационно уступила хозяйке ринга на ЭКМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: