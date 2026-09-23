Казахстан займет 6 млрд долларов в крупном международном банке

Депутаты Курултая 23 сентября 2026 года одобрили в двух чтениях проект закона о партнерстве между правительством Казахстана и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, передает корреспондент Zakon.kz.

Как говорится в заключении, целью соглашения является обеспечение эффективной и оперативной реализации проектов в рамках государственной гарантии.

"В первые 5 лет после ратификации рамочное соглашение позволит привлечь дополнительные "длинные деньги" на льготных условиях в экономику страны на сумму около 6 млрд долларов, расширить инструменты финансирования проектов, уменьшить нагрузку на бюджет за счет перераспределения расходов государства на более приоритетные проекты, а также оптимизировать процедуры при реализации проектов. В ближайшее время начнется работа по финансированию ряда инфраструктурных проектов, в частности, реконструкция автомобильных и железных дорог "Жезказган-Караганда", "Актобе-Карабутак-Улгайсын", "Атырау-Доссор" и "Мойынты-Кызылжар", – сказал заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Задачами соглашения являются расширение инструментов финансирования инфраструктурных проектов, уменьшение нагрузки на бюджет за счет перераспределения расходов государства на более срочные проекты, определение приоритетных секторов финансирования, а также оптимизация процедуры реализации проектов.

Соглашение поспособствует упрощению процедур взаимодействия, повышению эффективности реализации совместных инициатив и предоставит Казахстану возможность привлечения инвестиций для финансирования проектов в сферах транспорта, энергетики, цифровых связей и других секторах экономики.

Ранее мы писали, что Казахстан займет в МБРР и Азиатском банке инфраструктурных инвестиций более 460 млрд тенге.