Иртыш хотят превратить в новый грузовой маршрут между Казахстаном и Россией

Иртыш хотят использовать для создания нового транспортно-логистического коридора между Казахстаном, Россией и Китаем. Об этом говорили участники международного форума "Иртыш – река дружбы, река развития", который прошел в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

В форуме приняли участие более 150 делегатов из Казахстана и России. На одной площадке встретились представители Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай, а также Омской и Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Фото: Валерий Бугаев

Одной из главных тем стало развитие судоходства по Иртышу и его использование для перевозки грузов. Участники обсудили возможность связать речные перевозки с автомобильными, железнодорожными и воздушными маршрутами.

Павлодарская область имеет более 700 километров границы с Россией и связывает транспортными маршрутами Казахстан, Россию и Китай. Регион также остается одним из крупнейших индустриальных центров страны. Здесь производят 42% электроэнергии Казахстана, 60% угля, 56% ферросплавов, 32% топлива и 100% алюминия.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов отметил, что для региона развитие транспортной инфраструктуры напрямую связано с ростом грузопотока.

Перед нами стоит конкретная задача – сформировать современную транспортно-логистическую систему, которая объединит речные, железнодорожные, автомобильные и воздушные перевозки и обеспечит более эффективное движение грузов между Казахстаном и Россией. Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев на недавнем форуме межрегионального сотрудничества в Омске: "Казахстану и России, имеющим общую самую протяженную непрерывную сухопутную границу в мире, самим Всевышним предназначена ведущая роль в развитии транспортно-логистической архитектуры Евразийского континента". Для Павлодарской области это особенно актуально, – сказал Асаин Байханов.

Россия остается ключевым внешнеторговым партнером Павлодарской области. В 2025 году товарооборот достиг 1,6 млрд долларов, за шесть месяцев 2026 года – 720 млн долларов.

В регионе рассчитывают задействовать для грузовых перевозок сразу несколько видов транспорта. Новый мост через Иртыш, по словам Асаина Байханова, позволит сократить путь между Омском и Астаной на 60 км. После реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта следующим шагом называют запуск прямого авиасообщения между Павлодаром и Омском.

Фото: Валерий Бугаев

Отдельно участники форума обсудили возможность выхода через Иртыш к Северному морскому пути.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что грузовой маршрут может проходить через Ямал, Иртыш и Обь с выходом к Карскому морю.

У нас есть уникальная возможность выйти на Северный морской путь как раз через Ямал более коротким маршрутом: Иртыш, Обь и дальше Карское море. И нельзя упускать эту возможность, – считает губернатор Омской области.

По его словам, такой маршрут уже использовался. В 2025 году теплоход "Изумруд" с баржей доставил из Ямала в Павлодар крупногабаритное оборудование для модернизации нефтехимического завода.

Омская область также предлагает создать мультимодальный транспортный узел с таможенной инфраструктурой.

Мы начали обсуждение проекта создания мультимодального транспортного узла с таможенной инфраструктурой. Он должен стать частью транспортного коридора Китай – Казахстан – Россия по Иртышу. С китайской стороны заинтересованность в проекте есть. Он будет жизнеспособным только при достаточном грузопотоке. Поэтому уже сейчас вместе с китайскими партнерами, омскими предприятиями формируем перечень товаров, которые целесообразно направлять, – сказал губернатор.

Для увеличения грузопотока по реке в Павлодарской области проводят работы по расчистке русла и углублению дна. Асаин Байханов предложил синхронизировать их с российской стороной.

Необходимо совместно определить перечень грузов, перевозка которых по Иртышу будет экономически эффективной, и перейти к формированию постоянных речных грузовых маршрутов, – добавил Асаин Байханов. – Для бизнеса скорость и предсказуемость доставки так же важны, как и стоимость перевозки. Поэтому развитие инфраструктуры должно сопровождаться цифровой интеграцией и согласованными решениями.

К развитию судоходства хотят подключить и другие регионы вдоль Иртыша. В Восточно-Казахстанской области рассматривают проект речного порта в селе Тугыл на озере Зайсан. Его планируют связать с автомобильным и железнодорожным транспортом. Потенциальная грузовая база включает кварцевый песок, гранит, щебень, бентонит и другие массовые грузы. Предварительно ее оценивают более чем в 3 млн тонн за навигацию.

Фото: Валерий Бугаев

Область Абай также заинтересована в расширении торговли и запуске совместных проектов.

Для нас важно не только увеличение объемов торговли с Российской Федерацией. Стоит задача переходить к более глубоким формам сотрудничества: создавать совместные производства, развивать производственную кооперацию, расширять прямые связи между предприятиями и реализовывать взаимовыгодные инвестиционные проекты, – сказал Берик Уали.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре также отмечают рост экономических связей с Казахстаном. Товарооборот в 2025 году составил почти 25 млн долларов.

Если говорить про торгово-экономическое сотрудничество с Республикой Казахстан, нас объединяют тесные связи. Товарооборот за 2025 год составил практически 25 миллионов долларов США, он растет ежегодно. Мы не только дружим, но и экономически взаимодействуем. Из Казахстана в Югру поставляются изделия из черных металлов, средства наземного транспорта и запасные части, механическое и электрическое оборудование, а также пищевая продукция. Югра поставляет в Казахстан рыбные консервы, продукцию деревообработки и электрическое оборудование. Югорский рыборазводный завод также поставляет молодь ценных видов рыб для зарыбления бассейна Иртыша и Оби, – уточнил Павел Ципорин.

Еще одним предложением стало создание проекта "Иртыш – транспортно-логистический и экологический коридор". По замыслу учредителя ТОО "Waste Management Holding" Чингиза Кусегенова, он может объединить транспортную и экологическую логистику вдоль реки.

Мы предлагаем сформировать полноценный логистический коридор, интегрированный с автомобильным и железнодорожным транспортом. Движение грузов может осуществляться как вниз по течению Иртыша в сторону Павлодара, так и вверх по течению через Теренкольский и Железинский районы. Это позволит частично перераспределить грузопотоки на водный транспорт, снизить нагрузку на существующую инфраструктуру и создать дополнительные возможности для взаимной торговли, экспорта и импорта, – сказал Чингиз Кусегенов.

Отдельно на форуме предложили создать цифровой паспорт Иртыша. Инициативу выдвинул аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Это обновляемая информационная система, объединяющая данные о гидрологии, глубинах, качестве воды, состоянии берегов и донных отложений, рыбных ресурсах, судоходных участках, гидротехнических сооружениях и основных источниках антропогенной нагрузки. Инструмент позволит видеть изменение состояния реки в динамике и использовать сопоставимые данные при планировании судоходства, дноуглубительных работ, развития портовой инфраструктуры, – сказал глава ВКО Нурымбет Сактаганов.

Для создания цифрового паспорта предлагают сформировать рабочую группу с участием государственных органов, регионов и научных организаций Казахстана и России.

Кроме того, участники форума намерены изучить грузовую базу и экономические параметры будущих маршрутов, расширить совместные исследования и экологический мониторинг. Эти направления предлагают объединить в единую дорожную карту.

В рамках форума делегаты также приняли участие в экологической акции по зарыблению Иртыша. В реку выпустили тысячу мальков осетра.

Зарыбление Иртыша в Павлодарской области проводят регулярно. В 2025 году в реку выпустили 88 тыс. осетров-годовиков. В 2026 году планируется выпустить еще 5 тыс. особей более крупной навески (крупная рыба с максимальным товарным весом. – Прим. ред.)

Речная экспедиция стала продолжением форума уже на воде. Участники смогли увидеть Иртыш не только как транспортный маршрут, но и как важную природную и экологическую артерию, которая связывает регионы Казахстана и России.