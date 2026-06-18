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Наука и технологии

Загадочные моллюски на берегу Иртыша: биолог раскрыл тайну ракушек

Речной беззубок, рука, река, вода , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 19:53 Фото: Павлодар-онлайн
Крупные пресноводные моллюски-беззубки, которых часто можно встретить на берегах рек Иртыш и Усолка, озадачили жителей Павлодара, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Павлодар-онлайн, местная жительница обратила внимание на то, что дети и взрослые массово находят ракушки на берегу и вскрывают их ради любопытства. Подробнее об этих речных обитателях рассказал доктор биологических наук, профессор Канат Ахметов.

По его словам, беззубка – один из самых распространенных пресноводных моллюсков в регионе. Их можно встретить вдоль всей береговой линии Иртыша, на протоках и в старицах, куда они попадают во время весеннего разлива.

"Это очень важный для водной экосистемы моллюск. Беззубка пропускает через себя большое количество воды, а вместе с ней – органические остатки, детрит (прим. – остатки разлагающейся органики), сине-зеленые водоросли. Всем этим моллюск питается".Канат Ахметов

По сути, беззубка работает как мощный природный фильтр, а также служит живым индикатором качества экологии. В сильно загрязненных водоемах эти существа просто не выживают.

"В загрязненных водоемах этот моллюск практически не встречается. Потому что через сифон он заглатывает воду вместе с различными пестицидами, загрязнителями, в том числе нефтяного характера. Но пока беззубка у нас "не бедствует", можно говорить, что ситуация относительно нормальная".Канат Ахметов

Биолог подчеркивает, что беззубки являются важной частью сложной пищевой цепочки: ими питаются рыбы, птицы и некоторые околоводные млекопитающие, например, выдры.

При этом пернатые обычно поедают только молодняк. Длина раковины взрослой особи может достигать 10 см, и справиться с ней птицам уже не под силу.

Что касается людей, которые вскрывают раковины ради забавы, профессор настоятельно советует так не делать. В среднем беззубки живут около 15 лет, и если существо живо, его нужно вернуть в естественную среду.

"Единичные случаи, когда люди вскрывают беззубок из любопытства, серьезного вреда популяции не нанесут. Но это все-таки неправильное поведение. Если раковина закрыта, значит моллюск жив – мышцы еще удерживают раковину закрытой. Лучше не пытаться их открыть, а просто вернуть в воду", – считает Канат Ахметов.

Внешне речные обитатели напоминают мидий, и в соцсетях павлодарцы даже делятся рецептами, как приготовить их на ужин. Однако ученые относятся к таким кулинарным экспериментам скептически.

"Они действительно похожи на мидий, а мидий люди употребляют в пищу. Однако это все-таки другой организм. Съедобной частью у них считается в основном мантия, больше там есть нечего. И я бы сказал, что употреблять беззубок в пищу не стоит", – отметил специалист.

Полное исчезновение беззубок не прошло бы для Иртыша бесследно, ведь они помогают поддерживать естественное равновесие в реке.

В Казахстане нашли большую колонию редкой птицы из Красной книги.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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