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Экономика и бизнес

От посылок к инвестициям: "Казпочта" предложила Китаю развивать логистику в Казахстане

председатель правления АО &quot;Казпочта&quot; Бекежан Жакеев, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 14:36 Фото: Казпочта
Председатель правления АО "Казпочта" Бекежан Жакеев принял участие в Logistics Forum в Цзясине, посвященном международной логистике, электронной коммерции и торговым связям между Китаем и странами региона, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении Бекежан Жакеев отметил стратегическое значение китайско-казахстанского сотрудничества и подчеркнул, что перестройка глобальных цепочек поставок открывает новые возможности для Казахстана в сфере логистики, электронной коммерции и транзита между Китаем, Центральной Азией и Европой.

По словам Жакеева, рост торговли между Казахстаном и Китаем формирует устойчивый спрос на современные логистические решения. В 2025 году объем двусторонней торговли достиг почти 50 млрд долларов.

Казахстан может выступать не только рынком сбыта, но и логистической платформой для выхода китайских товаров на рынки Центральной Азии и Европы. "Казпочта" готова объединять международную перевозку, пограничную и таможенную обработку, складирование, внутреннюю транспортировку и доставку последней мили.

В рамках визита Бекежан Жакеев также дал интервью китайским СМИ. В интервью он отметил потенциал логистической инфраструктуры Цзясина, возможности применения китайских технологий сортировки и искусственного интеллекта, а также перспективы расширения сотрудничества.

Единая логистическая цепочка

Для китайских производителей, маркетплейсов и торговых компаний все более важным становится наличие одного партнера, способного объединить основные этапы движения товара.

"Казпочта" рассматривает сотрудничество с китайским бизнесом не только как увеличение почтовых отправлений, но и как создание новых логистических цепочек через Казахстан.

председатель правления АО "Казпочта" Бекежан Жакеев, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 14:36

Фото: Казпочта

Наше преимущество – в сочетании национальной инфраструктуры, широкой сети доставки и опыта работы с международными отправлениями. Для китайского бизнеса это возможность получить доступ не только к казахстанскому рынку, но и использовать Казахстан как логистическую точку для дальнейшего выхода в Центральную Азию и Европу, – подчеркнул Бекежан Жакеев.

Рост трансграничной электронной коммерции – QazPost наращивает объемы обработки отправлений

К примеру, за семь месяцев 2026 года QazPost обработала 50 млн почтовых отправлений, включая 5 млн международных.

Для сравнения: за весь 2025 год компания обработала 78,8 млн отправлений, из которых 9 млн были международными.

Таким образом, уже за семь месяцев 2026 года обработано 63% от общего объема 2025 года. При этом среднемесячный объем вырос: если в 2025 году он составлял около 6,6 млн отправлений в месяц, то за семь месяцев 2026 года – около 7,1 млн, то есть примерно на 9% выше.

председатель правления АО "Казпочта" Бекежан Жакеев, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 14:36

Фото: Казпочта

Динамика сохраняется и по международным отправлениям: за семь месяцев 2026 года их обработано 5 млн – это 56% от показателя за весь 2025 год.

50 млн отправлений за семь месяцев 2026 года – это показатель масштаба и устойчивого роста.

Рост электронной коммерции повышает требования к скорости обработки, сортировке, отслеживанию, таможенному оформлению и доставке. Поэтому логистическая инфраструктура становится частью экосистемы электронной торговли.

Одним из инструментов развития трансграничной логистики является Cargo2Mail, объединяющий коммерческие грузы с доставкой последней мили. Платформа позволяет выстраивать сквозную цепочку и отслеживать отправление на разных этапах.

Другой инструмент – Qazpost Keruen, сервис виртуального адреса, связывающий казахстанских покупателей с зарубежными интернет-магазинами. Такие решения объединяют зарубежного продавца, международную перевозку, складскую инфраструктуру, таможенное оформление и доставку конечному потребителю.

От посылок – к инвестициям

Сотрудничество "Казпочты" с китайскими компаниями выходит за рамки традиционных почтовых услуг. Оно включает привлечение новых грузопотоков, развитие складской и транспортной инфраструктуры, цифровизацию логистики и создание совместных решений для электронной коммерции.

"Казпочта" предлагает китайским партнерам комплексную инфраструктурную модель – от международной логистики и складирования до трансграничной электронной коммерции, и доставки последней мили.

Участие в Logistics Forum в Цзясине и интервью Бекежана Жакеева китайским СМИ стали очередными шагами в укреплении сотрудничества с китайскими компаниями и продвижении Казахстана как логистической площадки между Китаем, Центральной Азией и Европой.

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Айсулу Омарова
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