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События

1 000 тонн мусора в сутки: в Шымкенте запускают новый экологический проект

экологический проект, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 20:28 Фото: пресс-служба акима города Шымкента
В Шымкенте состоялась торжественная церемония закладки капсулы на месте строительства современного комплекса по термической переработке твердых бытовых отходов с выработкой электрической энергии, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков и руководство компании "Shaanxi Construction Engineering Kazakhstan Co., Ltd".

Реализация масштабного инвестиционного проекта осуществляется во исполнение поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по совершенствованию системы управления отходами, развитию экологической инфраструктуры и внедрению современных технологий переработки. Проект также реализуется в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", направленной на сохранение окружающей среды и повышение качества жизни населения.

экологический проект, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 20:28

Фото: пресс-служба акима города Шымкента

Отметим, проектная мощность комплекса предусматривает переработку порядка 1 000 тонн твердых бытовых отходов в сутки с выработкой до 24 МВт·ч электрической энергии. Объем прямых инвестиций составит порядка 54 млрд тенге. Строительство объекта рассчитано на период 2026-2028 годов. В рамках проекта будет создано не менее 80 постоянных рабочих мест.

Запуск комплекса позволит значительно сократить объемы захоронения отходов, снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и внедрить современные подходы к переработке отходов с получением дополнительного энергетического ресурса. Кроме того, предусмотрено производство строительных материалов из оставшейся золы.

экологический проект, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 20:28

Фото: пресс-служба акима города Шымкента

Начало строительства комплекса стало практическим результатом рабочей поездки акима города в Китайскую Народную Республику в 2024 году. В рамках побратимских отношений между Шымкентом и китайским городом Сиань глава мегаполиса посетил ряд промышленных объектов и при содействии Генерального консульства Республики Казахстан в городе Сиань провёл переговоры с потенциальными инвесторами.

экологический проект, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 20:28

Фото: пресс-служба акима города Шымкента

По итогам встреч была достигнута договоренность о сотрудничестве с компанией Shaanxi Construction Engineering, имеющей значительный опыт реализации подобных проектов. В этом же году был заключен меморандум о сотрудничестве между акиматом города и компанией, а также подписано инвестиционное соглашение между Министерством экологии и природных ресурсов РК и инвестором.

экологический проект, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 20:28

Фото: пресс-служба акима города Шымкента

"Сегодня мы закладываем основу одного из ключевых экологических проектов Шымкента. Реализация данного комплекса позволит перейти на новый уровень управления отходами, внедрить современные технологии переработки и внести вклад в улучшение экологической ситуации в городе. Благодарю наших партнеров и инвесторов за доверие и совместную работу", – отметил аким города Габит Сыздыкбеков.
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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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