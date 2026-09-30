Расширить поддержку магазинов "у дома" просит депутат

Депутат Руслан Идрисов на пленарном заседании Курултая 30 сентября 2026 года заявил о необходимости поддержки некоторых предпринимателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Руслан Идрисов сообщил, что концентрация государственной поддержки исключительно на крупных торговых сетях может привести к географическому перекосу.

"В сельской местности проживает 7,5 млн человек (а это около 40% населения страны). В селах и малых городах крупные сети отсутствуют. Их снабжают 40 тыс. магазинов формата "у дома". Направляя льготные миллиарды только крупным сетям, правительство де-факто субсидирует чеки лишь части жителей мегаполисов, оставляя значительную часть населения страны без поддержки", – заявил депутат.

При этом, по его словам, магазины "у дома" играют важную роль в обеспечении непрерывной поставки продовольствия населению и продолжают работу в наиболее критические периоды, в том числе во время пандемии и ЧС.

"Крупные торговые сети, фиксируя цены на 31 позицию социально-значимых продуктов питания за счет льготных кредитов, поднимают наценки на остальные 10 тыс. товаров, сохраняя высокую стоимость общей чек-корзины. Попытки штрафовать малые магазины за наценки без обеспечения им доступа к дешевому оптовому закупу – это перекладывание ответственности государства на плечи мелких предпринимателей", – считает Руслан Идрисов.

При этом он подчеркнул, что за каждым таким магазином стоит семейный микробизнес, работающий в тисках кассового разрыва.

"Тетрадь долгов": в селах владельцы магазинов отпускают продукты соседям в долг без процентов, при этом объем такой задолженности может превышать 50% всех оборотных средств магазина. Дорогие кредиты: дистрибьюторы зачастую требуют от малых магазинов 100% предоплату. Не имея доступа к льготным госпрограммам, предприниматели вынуждены привлекать коммерческие кредиты с годовой ставкой 45-48% годовых, погашая один кредит за счет другого. Этот процент прямо закладывается в конечную цену продуктов. Налоговая и административная нагрузка: с учетом налогов, социальных платежей за работников (ОПВ, ВОСМС, соцналог), повышенных тарифов на коммунальные услуги для юрлиц и обслуживания ТИС/ОФД, на обязательные платежи уходит до 30-40% операционной прибыли магазина", – указал спикер.

Депутат напомнил, что с 1 января 2026 года розничный налог объединен с упрощенной декларацией в Единый СНР с базовой ставкой 4% и вилкой 2 – 6% для маслихатов.

"Даже при 3% от оборота коэффициент налоговой нагрузки составляет около 40%", – сетует депутат.

В этой связи он просит правительство нормативно установить для субъектов малой продовольственной торговли обязательную верхнюю границу диапазона (не более 2%) в рамках нового единого СНР на основе упрощенной декларации по всей стране, а также распространить программы льготного оборотного финансирования на магазины формата "у дома" с установлением условия по закупу продукции отечественных производителей.

"Также предлагаем ввести мораторий на точечные штрафы мелких магазинов за наценки до предоставления им доступа к оптовым партиям социально-значимых продуктов питания по льготным ценам, перенаправив ресурсы на пресечение серого импорта", – резюмировал Руслан Идрисов.

Ранее депутат Юрий Ли заявил о необходимости проверить зарубежных брокеров, которые предлагают казахстанцам инвестировать в те или иные проекты.