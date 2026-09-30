Выдают себя за инвестиционных брокеров: депутат просит проверить зарубежные интернет-проекты

Депутат Юрий Ли на пленарном заседании Курултая 30 сентября 2026 года заявил о необходимости проверить зарубежных брокеров, которые предлагают казахстанцам инвестировать в те или иные проекты, передает корреспондент Zakon.kz.

Юрий Ли заявил, что в Казахстане приобрела системный характер практика размещения в интернет-ресурсах отечественных масс-медиа рекламы зарубежных интернет-проектов, которые, по его словам, выдают себя за инвестиционных брокеров, предлагающих гражданам инвестиции, не имея при этом лицензии АРРФР либо МФЦА.

"Такие материалы публикуются не только в социальных сетях, но и на сайтах региональных и отраслевых изданий и оформляются как "отзывы", "обзоры" и "аналитика", вследствие чего у граждан формируется представление о независимой журналистской информации. По результатам мониторинга, проведенного нами, за период с 2023 по 2026 года выявлено 168 публикаций о 48 проектах на 51 казахстанском интернет-ресурсе. Таким образом, речь идет не о единичных случаях, а о массовом размещении материалов, содержащих признаки продвижения финансовых услуг лиц, не находящихся в установленном законом периметре финансового регулирования", – заявил депутат.

К 2026 году, по его словам, проблема не только не устранена, но получила новое развитие: за январь-июль 2026 года выявлено не менее 19 публикаций о четырех проектах, имеющих признаки аналогичной деятельности.

В этой связи он просит обеспечить постоянное взаимодействие отраслевых и правоохранительных органов для оперативного выявления, и пресечения такой рекламы.

Ранее депутаты Курултая рассмотрели и приняли в двух чтениях закон о ратификации Конвенции о компьютерных преступлениях.