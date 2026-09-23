Усилить поддержку личных подсобных хозяйств предложил депутат
Максут Насибулов отметил, что личные подсобные хозяйства являются одной из важнейших составляющих продовольственной экономики нашей страны. В подтверждение своих слов он привел данные Евразийской экономической комиссии, согласно которым в 2025 году в личных подсобных хозяйствах Казахстана было произведено 909 тыс. тонн мяса скота и птицы. Что составляет около 44% от общего объема производства в стране.
"Еще выше доля в производстве молока. В указанном году было произведено около 2,2 млн тонн молока. Это более 60% всего произведенного в Казахстане молока. К этому следует добавить 684 млн штук яиц. По состоянию на 1 января 2026 года в личных хозяйствах было сосредоточено в среднем 50% общего поголовья скота в стране. В том числе 45% крупного рогатого скота, 40% овец и 64% коз", – подчеркнул депутат.
Между тем, по его словам, до сих пор не решен вопрос обеспечения населения пастбищными землями.
"Прошло уже шесть лет, а проблема остается практически без изменений. Сегодня сельские жители вынуждены нести дополнительные расходы и влезать в долги для заготовки кормов для скота. Единственным способом борьбы с последствиями становится сокращение поголовья. Если так будет продолжаться, доходы семей будут снижаться, и в конечном итоге содержание скота перестанет иметь экономический смысл. Это неизбежно приведет либо к тому, что сельские жители останутся без средств к существованию и будут вынуждены рассчитывать на помощь государства, либо к их оттоку в город", – сетует Максут Насибулов.
Для рационального использования пастбищных земель он предлагает Минсельхозу провести полную ревизию сельскохозяйственных земель по всей стране.
"Должны быть получены четкие ответы на следующие вопросы: сколько именно пастбищ и сенокосов имеется у каждого села? Сколько земель необходимо в общей сложности? И кто владеет этими земельными участками? Второе, пастбища, расположенные в непосредственной близости от населенных пунктов, в первую очередь должны предоставляться для нужд жителей этих сел. Третье, необходимо эффективно вовлекать в хозяйственный оборот земли, возвращенные в государственную собственность", – считает депутат.
Он также предлагает дать возможность нескольким хозяйствам объединяться, совместно использовать технику, заготавливать корма, перерабатывать продукцию, организовывать ветеринарное обслуживание и напрямую, без посредников, выводить свою продукцию на рынок.
"Только тогда труд сельских жителей действительно сможет превращаться в реальный доход", – уверен Максут Насибулов.
Ранее депутат Владимир Киян высказался о необходимости обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельской местности.