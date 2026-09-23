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Общество

Усилить поддержку личных подсобных хозяйств предложил депутат

Село, сельская местность, деревня, поселок, аул, сельское хозяйство, фермерское хозяйство, ферма, коровы, скот, скотоводство, крупный рогатый скот, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 16:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Максут Насибулов на пленарном заседании Курултая 23 сентября 2026 года рассказал, как можно повысить доходы сельчан, передает корреспондент Zakon.kz.

Максут Насибулов отметил, что личные подсобные хозяйства являются одной из важнейших составляющих продовольственной экономики нашей страны. В подтверждение своих слов он привел данные Евразийской экономической комиссии, согласно которым в 2025 году в личных подсобных хозяйствах Казахстана было произведено 909 тыс. тонн мяса скота и птицы. Что составляет около 44% от общего объема производства в стране.

"Еще выше доля в производстве молока. В указанном году было произведено около 2,2 млн тонн молока. Это более 60% всего произведенного в Казахстане молока. К этому следует добавить 684 млн штук яиц. По состоянию на 1 января 2026 года в личных хозяйствах было сосредоточено в среднем 50% общего поголовья скота в стране. В том числе 45% крупного рогатого скота, 40% овец и 64% коз", – подчеркнул депутат.

Между тем, по его словам, до сих пор не решен вопрос обеспечения населения пастбищными землями.

"Прошло уже шесть лет, а проблема остается практически без изменений. Сегодня сельские жители вынуждены нести дополнительные расходы и влезать в долги для заготовки кормов для скота. Единственным способом борьбы с последствиями становится сокращение поголовья. Если так будет продолжаться, доходы семей будут снижаться, и в конечном итоге содержание скота перестанет иметь экономический смысл. Это неизбежно приведет либо к тому, что сельские жители останутся без средств к существованию и будут вынуждены рассчитывать на помощь государства, либо к их оттоку в город", – сетует Максут Насибулов.

Для рационального использования пастбищных земель он предлагает Минсельхозу провести полную ревизию сельскохозяйственных земель по всей стране.

"Должны быть получены четкие ответы на следующие вопросы: сколько именно пастбищ и сенокосов имеется у каждого села? Сколько земель необходимо в общей сложности? И кто владеет этими земельными участками? Второе, пастбища, расположенные в непосредственной близости от населенных пунктов, в первую очередь должны предоставляться для нужд жителей этих сел. Третье, необходимо эффективно вовлекать в хозяйственный оборот земли, возвращенные в государственную собственность", – считает депутат.

Он также предлагает дать возможность нескольким хозяйствам объединяться, совместно использовать технику, заготавливать корма, перерабатывать продукцию, организовывать ветеринарное обслуживание и напрямую, без посредников, выводить свою продукцию на рынок.

"Только тогда труд сельских жителей действительно сможет превращаться в реальный доход", – уверен Максут Насибулов.

Ранее депутат Владимир Киян высказался о необходимости обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельской местности.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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