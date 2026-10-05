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Экономика и бизнес

Президент Казахстана встретился с Оливером Гермесом для обсуждения вопросов ИИ и инфраструктуры

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Wilo Оливер Гермес, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 15:34 Фото: пресс-служба Акорды
В центре обсуждения – потенциал искусственного интеллекта для управления водными ресурсами и стратегия Wilo WATER-AI, сообщает Zakon.kz.

В рамках государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Германию Оливер Гермес, президент и глобальный генеральный директор Группы Wilo, встретился с главой казахстанского государства в отеле Adlon в Берлине для проведения двусторонних переговоров.

Касым-Жомарт Токаев и Оливер Гермес обсудили потенциал искусственного интеллекта для устойчивого развития системы управления водными ресурсами. В центре внимания было то, как инновационные технологии могут способствовать повышению эффективности и устойчивости водной инфраструктуры.

Оливер Гермес представил глобальную стратегию Группы Wilo WATER-AI, в рамках которой компания продвигает цифровую трансформацию в сфере управления водными ресурсами.

Искусственный интеллект будет играть решающую роль в формировании будущего управления водными ресурсами. Наш подход: Embed, Enable, Embrace. Мы интегрируем ИИ непосредственно в наши продукты, системы и решения, расширяем возможности наших клиентов и партнеров использовать потенциал этих технологий и формируем корпоративную культуру, которая активно способствует развитию инноваций, – отметил Оливер Гермес.

Кроме того, он подчеркнул, что Группа Wilo уже располагает комплексным портфелем интеллектуальных премиальных технологий для управления водными ресурсами, которые также отвечают потребностям казахстанского рынка:

Казахстан последовательно инвестирует в модернизацию инфраструктуры и ставит перед собой амбициозные цели в области устойчивого развития. Благодаря нашей стратегии WATER-AI у нас есть подходящие технологии, позволяющие сделать системы водоснабжения и водоотведения более эффективными, прозрачными и устойчивыми. Мы видим большой потенциал для реализации совместных проектов и развития партнерства.

Обсуждение также охватило перспективы расширения сотрудничества в сферах управления водными ресурсами, цифровизации, профессионального обучения и развития устойчивой инфраструктуры.


Объединение экспертизы в сфере водных ресурсов с искусственным интеллектом открывает новые возможности для экономического роста и устойчивого развития. Wilo готова внести свой международный опыт и технологическую экспертизу в этот процесс трансформации совместно с партнерами в Казахстане, – добавил Гермес.

Кроме того, Группа Wilo приняла участие в Германо-Казахстанском экономическом форуме, который состоялся в Доме немецкой экономики в Берлине. Мероприятие объединило представителей государственного и делового сообщества двух стран, включая президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Основное внимание было уделено перспективам углубления экономического сотрудничества между Германией и Казахстаном в ключевых стратегических секторах, таких как промышленность, инфраструктура, энергетика и цифровизация.

В рамках форума Группа Wilo также подписала два меморандума о взаимопонимании (MoU): один – с Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан, второй – с акиматом города Алатау. Данные соглашения закладывают основу для дальнейшего диалога и изучения возможностей сотрудничества в стратегически значимых сферах.

Благодаря своей стратегии WATER-AI Группа Wilo стремится играть активную роль в формировании цифровой трансформации управления водными ресурсами и вносить вклад в дальнейшее развитие интеллектуальной водной инфраструктуры.

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Айсулу Омарова
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