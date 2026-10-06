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Экономика и бизнес

Систему цифрового контроля зерна создают в Казахстане

Посев, полевые работы, поле, поля, сельское хозяйство, сельхозтехника, сельскохозяйственная техника, трактор, тракторы, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 14:08 Фото: akorda.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства 6 октября 2026 года рассказал, как цифровые технологии могут помочь аграриям Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МСХ отметил, что стратегией Digital Qazaqstan предусмотрена цифровизация агропромышленного комплекса. Она включает шесть мероприятий, в том числе внедрение системы прослеживаемости в растениеводстве.

"В настоящее время ведется создание информационной системы прослеживаемости в растениеводстве – ИСПР. В системе предусмотрены цифровизация планирования посевов, цифровой учет продукции, учет партий продукции, контроль семенного материала и космический мониторинг. В результате развития ИСПР будет обеспечен цифровой учет продукции, а также контроль использования семян и партий зерна от производителя до элеватора", – пояснил Сапаров.

Наряду с этим ведется внедрение цифрового управления земельными ресурсами. По данным министра, на сегодня цифровая карта земель сформирована на 100%, агрохимический анализ выполнен на 80%, геоботаническое обследование – на 47%, почвенное обследование – на 41%. По этим направлениям предусмотрен выход на 100% к 2029 году.

29 сентября 2026 года вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова сообщила, что в этом году в Казахстане планируют собрать порядка 23 млн тонн зерна.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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