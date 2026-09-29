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Общество

Урожай 2026 года будет ниже рекордных показателей, но выше среднего – Минсельхоз

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 12:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова 29 сентября 2026 года на брифинге в правительстве сообщила, что в этом году в Казахстане планируют собрать порядка 23 млн тонн зерна, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили уточнить прогноз по урожаю зерновых в Казахстане по итогам текущего года.

"В текущем году мы прогнозируем выше среднемноголетних объемов. То есть у нас, если брать средний урожай за последние 5, 10, 15 лет, то мы видим, что порядка 18-19 млн тонн зерновых мы в среднем собирали. В текущем году мы планируем, что текущий объем будет выше. При этом, конечно же, этот объем будет ниже, чем в прошлом году", – заявила Назгуль Хатепова.

Она отметила, что прошлые два года были рекордные – 27,5 млн тонн в первоначальном весе.

"И в целом, если на сегодня мы уже порядка 20 млн тонн убрали, а это 83%, мы планируем, что порядка 23, может быть, чуть больше 23 млн тонн зерна мы соберем в текущем году", – озвучила вице-министр сельского хозяйства.

Ранее вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова рассказала о том, сколько зерна пока остается неубранным в стране.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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