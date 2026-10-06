Минфин планирует вдвое сократить проверки бизнеса

Министр финансов Мади Такиев на заседании правительства 6 октября 2026 года рассказал, как искусственный интеллект будет использоваться при проверке бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минфина отметил, что сегодня ИИ применяется еще до проведения проверок.

"Следующий уровень цифровой трансформации – искусственный интеллект. В планах к 2029 году сократить проверки добросовестных налогоплательщиков на 50% за счет риск-ориентированного подхода с использованием искусственного интеллекта... Сформировано 672 дополнительных риска сверх камерального контроля. При этом наша задача – не увеличивать количество проверок, а сделать контроль точнее и адреснее", – добавил Мади Такиев.

Часть этих рисков, по его словам, будет отражаться непосредственно в eGov Business и ЕЛК. Это позволит бизнесу заранее видеть потенциальные вопросы государства, понимать причины риска и устранять нарушения еще до возникновения проверочных мероприятий.

"Таким образом, ИИ одновременно повышает эффективность контроля, снижает человеческий фактор и делает отношения государства и бизнеса более прозрачными", – резюмировал Мади Такиев.

Ранее Мади Такиев рассказал, каких результатов удалось достичь в части вывода экономической активности из тени.