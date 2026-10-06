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Экономика и бизнес

Минфин планирует вдвое сократить проверки бизнеса

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 14:27 Фото: freepik
Министр финансов Мади Такиев на заседании правительства 6 октября 2026 года рассказал, как искусственный интеллект будет использоваться при проверке бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минфина отметил, что сегодня ИИ применяется еще до проведения проверок.

"Следующий уровень цифровой трансформации – искусственный интеллект. В планах к 2029 году сократить проверки добросовестных налогоплательщиков на 50% за счет риск-ориентированного подхода с использованием искусственного интеллекта... Сформировано 672 дополнительных риска сверх камерального контроля. При этом наша задача – не увеличивать количество проверок, а сделать контроль точнее и адреснее", – добавил Мади Такиев.

Часть этих рисков, по его словам, будет отражаться непосредственно в eGov Business и ЕЛК. Это позволит бизнесу заранее видеть потенциальные вопросы государства, понимать причины риска и устранять нарушения еще до возникновения проверочных мероприятий.

"Таким образом, ИИ одновременно повышает эффективность контроля, снижает человеческий фактор и делает отношения государства и бизнеса более прозрачными", – резюмировал Мади Такиев.

Ранее Мади Такиев рассказал, каких результатов удалось достичь в части вывода экономической активности из тени.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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