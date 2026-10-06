Сколько самозанятых удалось вывести из тени, рассказали в Минфине

Министр финансов Мади Такиев на заседании правительства 6 октября 2026 года рассказал, каких результатов удалось достичь в части вывода экономической активности из тени, передает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев отметил, что c 2026 года действует специальный налоговый режим для самозанятых, при котором социальные платежи в размере 4% удерживает цифровая платформа как налоговый агент.

"Начав с агрегаторов такси, мы сегодня уже подключили 38 платформ, включая Indrive, Wolt, Glovo и другие. В результате число самозанятых выросло с 14,5 тыс. до 805 тыс. человек, а социальные платежи – с 1,4 до 16,1 млрд тенге. При этом более 600 тыс. незарегистрированных лиц вовлечены в официальный экономический оборот. Таким образом, цифровизация позволяет не только контролировать экономику, но и легализовать ее без создания дополнительной административной нагрузки для граждан и бизнеса", – подчеркнул глава Минфина.

По его словам, планируется снизить уровень теневой экономики до 13,8% в 2028 году.

Ранее вице-министр финансов Асет Турысов рассказал, что будет, если расходы казахстанцев не сойдутся с их доходами.