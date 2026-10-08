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Экономика и бизнес

ВКО станет центром развития редкоземельных металлов

аким ВКО Нурымбет Сактаганов, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 08:58 Фото: пресс-служба акимата ВКО
В Восточно-Казахстанской области будет создан Проектный офис, который откроет новый этап в освоении редкоземельных и других стратегически важных металлов. При нем организуют научно-технический центр, сообщает Zakon.kz.

Аким области Нурымбет Сактаганов принял участие в совещании, посвященном координации работы в этом направлении.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание освоению редкоземельных металлов, расширению геологоразведочных работ, привлечению передовых технологий и глубокой переработке сырья в рамках новой индустриальной политики страны. Восточный Казахстан обладает большим потенциалом в этой сфере. Исторически регион является одним из ключевых горно-металлургических и геологических центров страны. Нам необходим конкретный механизм работы, который объединит геологию, науку, производство, технологии и инвестиции в единую систему. Нурымбет Сактаганов

Проектный офис будет не только собирать и систематизировать геологическую информацию, но и сопровождать перспективные проекты на всех этапах – от геологоразведки и лабораторного подтверждения до разработки технологических решений, привлечения инвестиций и промышленного освоения. При этом Проектный офис не будет дублировать полномочия госорганов.

открытие Проектного офиса в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 08:58

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Лицензирование, государственный геологический контроль, экспертиза и другие разрешительные функции останутся в компетенции соответствующих государственных органов и будут осуществляться в установленном законодательством порядке.

Основная задача Проектного офиса – обеспечить межведомственную координацию, подготовку необходимых материалов, организацию совместной работы и ускорение реализации конкретных проектов.

Руководить работой Проектного офиса поручено советнику акима области Нурболу Нургалиеву. Он имеет большой опыт в горнодобывающей отрасли и сфере твердых полезных ископаемых.

Для объединения научного потенциала региона с производственными задачами на базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева планируется создать научно-технический центр.

В ближайшие дни в рамках Королевской миссии Бельгии в Казахстан ВКТУ имени Д. Серикбаева и Институт устойчивых металлов и минералов KU Leuven подпишут Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере глубокой переработки критически важных металлов, совместных исследований и подготовки кадров.

Проектный офис, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 08:58

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Центр должен стать научно-технологической платформой проектного офиса. В его работе будут максимально задействованы действующая лабораторная база, международное партнерство и научные связи.

В рамках деятельности научно-технического центра планируется готовить заявки на грантовое финансирование, проводить прикладные исследования, апробировать новые технологии и готовить необходимые для отрасли кадры.

Как подчеркнул глава региона, все профильные управления должны участвовать в работе Проектного офиса в пределах своих полномочий.

Главным показателем этой работы должно стать не количество документов. Нам нужны новые геологические данные, технологические решения, привлеченные средства и проекты, которые в перспективе позволят перейти к промышленному освоению и глубокой переработке сырья в Казахстане. Нурымбет Сактаганов

Работа Проектного офиса будет контролироваться поэтапно. Рабочие совещания будут проводиться еженедельно, отчеты первому заместителю акима области – представляться ежемесячно. Ежеквартально результаты проделанной работы будут рассматриваться на уровне акима области.

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Айсулу Омарова
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