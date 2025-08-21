#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.33
626.99
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.33
626.99
6.71
События

Исследовательский центр по редким и редкоземельным металлам появится в Казахстане

премьер-министр Олжас Бектенов, совещание по вопросам развития отрасли редких и редкоземельных металлов, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 15:37 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития отрасли редких и редкоземельных металлов в рамках исполнения поручений президента, поставленных на расширенном заседании правительства по привлечению передовых технологий и инвестиций в данную сферу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 21 августа 2025 года в пресс-службе правительства, в совещании приняли участие помощник президента по экономическим вопросам Канат Шарлапаев, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, председатель правления Фонда национального благосостояния "ФНБ "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов, и.о. председателя правления АО "НАК "Казатомпром" Марат Тулебаев.

Премьер-министр отметил необходимость модернизации действующих производств и инфраструктуры, расширения геологоразведочных работ, внедрения современных технологий переработки и развития научно-исследовательской базы.

По данным Министерства промышленности и строительства, производство редких и редкоземельных металлов в структуре металлургии Казахстана занимает 2,4%. С 2018 года государственное финансирование отрасли составило 67 млрд тенге.

Ведется масштабная геологоразведочная работа: изучение 25 участков в масштабе 1:50 000 общей площадью 100 тыс. кв. км. В 2024 году открыто 38 перспективных участков твердых полезных ископаемых. Геолого-геофизическая изученность страны в 2025 году составит 2 млн 038 тыс. кв. км, а к 2026 году достигнет 2,2 млн кв. км.

В настоящее время в Казахстане производятся бериллий, тантал, ниобий, скандий, титан, рений, осмий, попутно извлекаются висмут, сурьма, селен и теллур. Кроме того, имеются технологии по извлечению галлия и индия.

Перспективными направлениями отрасли являются производство и рециклинг батарейных материалов, жаропрочных сплавов, производство полупроводниковых материалов и рециклинг постоянных магнитов.

В целом правительством принимаются меры для дальнейшего развития отрасли. Реализуется Комплексный план на 2024-2028 годы. Выделены средства на модернизацию цеха редких металлов РГП "Жезказганредмет". Для привлечения инвесторов обеспечен доступ к геологической информации, в том числе по редким и редкоземельным металлам.

По итогам совещания премьер-министр поручил сосредоточить усилия на углубленном изучении недр, ускорении учета и постановке на госбаланс техногенных минеральных образований, развитии производства материалов для аккумуляторов и их переработки, а также активном производстве жаропрочных никелевых сплавов. Кроме того, внимание было уделено работе по созданию Регионального исследовательского центра по редким и редкоземельным металлам на базе РГП "Национальный центр технологического прогнозирования".

Справочно: Для современной промышленности развитие производства редких и редкоземельных металлов имеет важное значение. По данным 2024 года, мировой рынок данного вида сырья составил 1,6 млн тонн. При этом среднегодовой рост спроса в 2023-2024 годах достигал 30%.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 15:37
В Казахстане проверяют готовность регионов к отопительному сезону

О том, как правительство Казахстана выполняет поручение президента по обновлению инфраструктуры ЖКХ, можете прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Незаконный переток нефтепродуктов за рубеж: контроль на госгранице усилят в Казахстане
События
16:04, Сегодня
Незаконный переток нефтепродуктов за рубеж: контроль на госгранице усилят в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: