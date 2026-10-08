Каждый второй – из Костаная: как регион стал центром казахстанского автопрома

Автомобильная промышленность Казахстана продолжает наращивать обороты: за девять месяцев в стране выпустили на треть больше автомобилей, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

Вместе с объемами меняется и само производство: предприятия осваивают новые технологии, расширяют выпуск комплектующих и развивают собственную инженерную базу.

По данным Қазақстанның Автокөлік Одағы, за январь – сентябрь 2026 года казахстанские предприятия произвели 146 541 единицу автомобильной техники – на 34,2% больше, чем за тот же период 2025-го. Особенно заметным стал рост в сентябре: за месяц выпустили 20 215 единиц – на 55% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 32% больше, чем в августе текущего. Таким образом, уже за девять месяцев объем производства приблизился к результату всего 2025 года, когда в стране было выпущено около 174,9 тыс. единиц автомобильной техники.

Нынешние результаты продолжают тенденцию, которая складывалась на протяжении последнего десятилетия. В 2015 году Казахстан произвел 15,2 тыс. автомобилей, прицепов, полуприцепов и другой подобной техники. К 2025-му совокупный выпуск увеличился почти в 12 раз. За это время появились новые заводы, расширился модельный ряд, а предприятия начали осваивать сварку, окраску кузовов и производство компонентов.

Значительная часть этой производственной базы сосредоточена в Костанайской области. Сегодня два автомобильных предприятия региона обеспечивают почти половину выпуска техники в стране. За девять месяцев завод Allur произвел 56 130 единиц, сохранив позицию крупнейшего отдельного автопроизводителя Казахстана. На предприятие пришлось более трети общереспубликанского объема. Еще 13 782 автомобиля выпустил Kia Qazaqstan.

В Костанае производят и самую массовую модель казахстанского автопрома – Chevrolet Cobalt. За январь – сентябрь Allur произвел 27 659 таких автомобилей. Этот результат дополняет общую картину: регион занимает ведущие позиции как по совокупному выпуску, так и по производству наиболее востребованной в отрасли модели.

Расширение костанайской производственной базы продолжилось с запуском в 2025 году Kia Qazaqstan мощностью до 70 тыс. автомобилей в год. Появление нового завода увеличило возможности региона и создало дополнительный спрос на специалистов, комплектующие и услуги поставщиков.

Для Allur, обеспечивающего более трети автомобильного производства страны, следующий этап связан с расширением собственной компонентной базы. Компания формирует сеть локальных поставщиков и создает в Костанае локализационный центр. На площадке площадью около 30 тыс. кв. м планируется выпускать широкий спектр компонентов – от жгутов проводов и элементов конструкции до деталей интерьера автомобилей. Производственная мощность составит до 60 тыс. комплектов в год, проект предусматривает создание порядка 800 рабочих мест.

Значение такой площадки выходит за рамки одного предприятия. Производство компонентов позволяет размещать внутри страны дополнительные звенья автомобильной цепочки, развивать местных поставщиков и создавать спрос на инженерные решения. Так вокруг выпуска готовых автомобилей в Костанайской области формируется более широкий промышленный кластер, объединяющий изготовление деталей, логистику и подготовку специалистов.

По мере усложнения производства возрастает и значение кадров. Предприятиям нужны инженеры, технологи, специалисты по автоматизации, контролю качества и обслуживанию оборудования. Для Костаная, где уже сосредоточены крупные автомобильные мощности и появляются компонентные производства, подготовка таких специалистов становится важной частью дальнейшего развития.

Рост отрасли сопровождается расширением других производственных центров. В Алматы Astana Motors Manufacturing Kazakhstan за январь – сентябрь выпустил 40 245 автомобилей, Hyundai Trans Kazakhstan – 27 305 единиц. В других регионах работают предприятия по выпуску грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники. За девять месяцев СемАЗ произвел 2 293 единицы, QazTehna – 2 014, Hyundai Trans Auto – 998, КамАЗ-Инжиниринг – 804, Orbis Machinery – 433, Daewoo Bus Kazakhstan – 379, Уральскагрореммаш – 158 единиц.

Вместе с объемами увеличивается и разнообразие выпускаемых автомобилей. В десятку наиболее производимых в Казахстане брендов вошли Chevrolet, Hyundai, Kia, Changan, Chery, Haval, Jetour, JAC, Geely Galaxy и MG.

Новые предприятия заметно расширили возможности отрасли. В 2025 году наряду с Kia Qazaqstan начал работу Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы. Совокупные инвестиции в два проекта составили около 347 млрд тенге, было создано более 5 тыс. рабочих мест.

Инвестиционная активность сохраняется и в текущем году. За январь – август 2026-го вложения в основной капитал в производстве автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов достигли 132,1 млрд тенге – на 43,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти средства позволяют расширять мощности, внедрять оборудование и осваивать новые технологические операции.

Дальнейшее развитие отрасли связано с углублением локализации. Казахстанские предприятия переходят от крупноузловой сборки к производству со сваркой и окраской кузовов, роботизированными операциями, автоматизированным контролем качества и цифровыми системами управления. Одновременно в стране развиваются проекты по выпуску автомобильных шин, сидений, мультимедийных и климатических систем, кабельной продукции и других комплектующих.

Такая кооперация имеет мультипликативный экономический эффект. Автомобильному производству необходимы сталь, алюминий, медь, пластмассы, резинотехнические изделия, стекло и электроника, а также инженерные и логистические услуги. Углубление локализации создает дополнительные заказы для смежных отраслей и рабочие места за пределами самих автозаводов.

Пример этого сотрудничества уже существует в Карагандинской области. При производстве автобусов Yutong на предприятии QazTehna используется оцинкованная сталь Qarmet, развивается собственное штамповочное производство. Здесь же, в Сарани, совместно с SINOTRUK готовится к запуску завод по выпуску грузовой техники Howo. Эти проекты показывают, как автомобильная промышленность постепенно укрепляет связи с металлургией и другими направлениями машиностроения.

Развитие отрасли сопровождается государственной политикой по поддержке обрабатывающей промышленности, привлечению инвестиций и повышению уровня локализации. В Казахстане формируются условия, при которых международные автомобильные компании размещают производственные мощности, вкладывают средства в технологии и участвуют в подготовке кадров.

В соответствии с задачами, обозначенными главой государства Касым-Жомартом Токаевым, правительство уделяет особое внимание производству автомобильных компонентов. Одним из перспективных направлений становится более широкое использование отечественных металлов и вовлечение предприятий смежных отраслей в производственные цепочки автопрома.

Рост выпуска на треть за девять месяцев отражает масштаб изменений в казахстанской автомобильной промышленности. За увеличением объемов постепенно формируется более сложная производственная система: с собственными компонентами, местными поставщиками, инженерными решениями и квалифицированными кадрами. Развитие этой системы позволяет автопрому создавать все больше возможностей для смежных отраслей и укреплять его роль в экономике страны.